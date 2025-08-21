Nový Zéland investoval viac ako miliardu dolárov na nákup vojenského vybavenia

WELLINGTON - Nový Zéland vynaloží 1,16 miliardy amerických dolárov na nákup piatich vrtuľníkov MH-60R Seahawk určených hlavne na protiponorkové operácie, oznámila vo štvrtok tamojšia vláda. Nákupom chce posilniť vojenské kapacity krajiny, informuje AFP.
Okrem vrtuľníkov sa novozélandská vláda rozhodla kúpiť aj dve lietadlá Airbus A321XLR. Celkovo tak investovala do nového vybavenia 1,57 miliardy amerických dolárov. Ministerka obrany Judith Collinsová a minister zahraničných vecí Winston Peters oznámili túto dohodu vo Wellingtone s odkazom na rastúce globálne napätie. Ozbrojené zložky plánujú v budúcnosti doplniť svoju flotilu útočných prostriedkov aj o bezpilotné drony, dodali ministri.
Nákup vrtuľníkov naznačil Nový Zéland už v máji. Podľa AFP sú vybavené protiponorkovými torpédovými systémami, raketami Hellfire, guľometmi a strelami APKWS. „Vo svete, kde narastá napätie, vzdialenosť už Novému Zélandu neposkytuje takú ochranu ako kedysi,“ povedala Collinsová. „Obrana nie je niečo, čo možno odložiť, kým to budeme potrebovať,“ dodala.
Podľa Petersa čelí Nový Zéland „najnáročnejším strategickým okolnostiam v modernej histórii (a) diplomacia nestačí“. Na otázku, kto by mohol byť nepriateľom krajiny a prečo potrebuje moderné zbrane, Peters odpovedal, že sa nezúčastňuje „pacifistického kongresu“. Lietadlá Airbus A321XLR nahradia lietadlá Air Force 757, ktoré boli známe viacerými poruchami. Podľa Collinsovej by nové lietadlá mali byť k dispozícii na použitie okolo roku 2028.