Pozor na špekulantov v Bratislave: Polročná električenka za smiešnu cenu, POZOR, ide o podvod!

BRATISLAVA - Ak si pravidelne kupujete cestovné lístky na dlhšie obdobie, určite viete, že ideálne je využívať oficiálne kanály Dopravného podniku Bratislava (DPB), pretože v opačných prípadoch môžete zbytočne prísť o peniaze. Podvodníci nikdy nespia a operujú aj na tomto lokálnom pôsobisku.
DPB na sociálnej sieti informoval, že špekulanti sa snažia nič netušiacim ľuďom predávať falošné polročné električenky za až podozrivo výhodných podmienok.
Dvojeurová polročná električenka môže zlákať mnohých
"Polročná električenka naozaj nestojí dve eurá," začal stručne podnik s tým, aby sa ľudia nenechali zlákať podvodníkmi. Podnet dostali zvonku. "Viacerí z vás nás v správach upozorňujete na podvodné facebookové stránky vydávajúce sa za Dopravný podnik Bratislava, ponúkajúce “výhodné” predplatné cestovné lístky za podozrivo nízke ceny. Ak natrafíte na takúto stránku, neklikajte na žiadne odkazy. Cieľom týchto stránok je vylákať z vás vaše platobné údaje a odcudziť vaše finančné prostriedky," zdvíha varovný prst DPB.
Ľudia tak v zúfalej snahe ušetriť každé euro môžu prísť o viac, než len to. "Prosím, buďte obozretní a v prípade podozrenia, že sa stretli s podobným podvodom, neklikajte na odkazy, neposkytujte žiadne osobné ani platobné údaje a podvodnú stránku nahláste. Pre overené informácie o službách a produktoch DPB odporúčame sledovať len naše oficiálne komunikačné kanály," odkázal podnik.