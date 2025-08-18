Tragédia pri tureckom pobreží: Štyria migranti zahynuli, ďalší nezvestní

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Paolo Santalucia)
ISTANBUL - Najmenej štyria migranti zahynuli v pondelok po páde z gumeného člna do mora neďaleko tureckého pobrežia, uviedol tamojší predstaviteľ. Informuje agentúra AFP.
K incidentu došlo pri pobreží okresu Karaburun, oznámilo vo vyhlásení veliteľstvo pobrežnej stráže. Úrady zachránili dvoch migrantov a našli telá štyroch ďalších. S pomocou vrtuľníka, dronu, piatich lodí a jedného väčšieho plavidla naďalej pátrajú po nezvestných. Nie je bezprostredne zrejmé, koľko migrantov loď prevážala ani odkiaľ pochádzali.
Mnohí utečenci sa vydávajú na krátku, no nebezpečnú cestu medzi tureckým pobrežím a blízkymi gréckymi ostrovmi Samos, Rodos a Lesbos, ktoré slúžia ako vstupné body do Európskej únie, pripomína AFP.