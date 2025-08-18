Šok pre turistov: Pri parížskych pamiatkach blúdia rodiny bez domova a zháňajú nocľah

FRANCÚZSKO - Pred parížskou radnicou medzi turistami a plážovými volejbalistami, pre ktorých tam mesto nechalo vybudovať ihrisko, stoja v rade rodiny bez domova s vecami napchanými do tašiek a dúfajú, že na ne zostane miesto v niektorej z ubytovní. Zohnať ubytovanie v lete je pre ľudí bez domova obzvlášť ťažké, píše agentúra AFP.
