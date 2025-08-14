Trump nariadil zefektívniť predpisy pre komerčné štarty rakiet v USA: TOTO je cieľom

WSHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa majú zefektívniť federálne regulácie upravujúce komerčné štarty rakiet, informovala agentúra Reuters. Cieľom tohto kroku je podľa nariadenia výrazne zvýšiť počet štartov do vesmíru v Spojených štátoch.
Trump od svojho januárového návratu do Bieleho domu hovoril o viacerých vesmírnych misiách, ako napríklad vyslaní ľudí na Mesiac a Mars. Tieto lety sú naplánované tak, aby sa uskutočnili pomocou rakety Starship súkromnej spoločnosti SpaceX, ktorú vlastní podnikateľ a miliardár Elon Musk. Práve jeho firme a ďalším súkromným spoločnostiam by podľa Reuters by mohlo priniesť úžitok nové nariadenie.
Globálnemu trhu v tomto obore dominuje SpaceX
„Politikou Spojených štátov je posilniť silu Ameriky vo vesmíre tým, že do roku 2030 vytvorí konkurenčný trh s vypúšťaním rakiet a podstatne zvýši frekvenciu komerčných štartov rakiet do vesmíru,“ uvádza sa v dokumente. Globálnemu trhu v tomto obore dominuje SpaceX. Jeho rakety rôznych veľkostí minulý rok odštartovali viac ako 130-krát a tento počet sa po vydaní Trumpovho výnosu pravdepodobne ešte zvýši, napísala agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Muskova spoločnosť zaznamenala aj sériu neúspechov - posledný rutinný test sa skončil v júni výbuchom rakety.
Musk dlhodobo presadzuje uvoľnenie regulácií pre vesmírny priemysel. Najbohatší muž sveta donedávna pôsobil ako Trumpov blízky poradca vo funkcii šéfa úradu (DOGE), ktorého cieľom je zoštíhliť federálnu vládu. Musk sa z postu stiahol v máji a nasledujúci mesiac sa s Trumpom rozhádal, uviedla AFP.
Nezodpovedný príkaz
Nariadenie amerického prezidenta okrem zefektívnenia predpisov vyzýva ministra dopravy Seana Duffyho, aby „odstránil alebo urýchlil“ posudzovanie vplyvov štartov na životné prostredie. Nezisková organizácia Centrum pre biologickú diverzitu preto v reakcii uviedla, že Trumpov „nezodpovedný“ príkaz „otvára cestu k masívnemu ničeniu chránených rastlín a živočíchov“.