Obrovský predvolebný ŠKANDÁL u Babiša: Tajná NAHRÁVKA, poslankyňa chcela zastreliť psa!

PRAHA - Na českej politickej scéne sa v týchto hodinách začal prešetrovať nový škandál. Tentokrát pochádza z radov opozície a jeho hlavnou "hrdinkou" je poslankyňa Andreja Babiša z hnutia ANO. Podľa tajných nahrávok si plánovala objednať zabitie psa. Ten patrí terajšej partnerke jej exmanžela.
Závažný prípad otvoril český portál Seznam Zprávy. Portál popisuje aj charakteristiku poskytnutých nahrávok, kde sa má celý rozhovor uskutočniť v kuchyni. "Kedy dohodneš, aby jej zastrelili toho psa?" pýta sa hlas Balaštíkovej na nahrávke. Mužský hlas jej odpovedá: "Rozumieš tomu, že ten človek tým riskuje kriminál?".
Nahrávka pochádza spred dvoch rokov
Audio nahrávky majú pochádzať z 29. júla 2023. Išlo o čas, kedy sa s terajším exmanželom Josefom Balaštíkom rozvádzala. Všetko prebiehalo za vypätých okolností. Mal to byť práve Balaštík, ktorý si mal dianie v dome poctivo nahrávať aj z tohto dôvodu. Pri dome sa mala navyše často pristaviť aj policajná hliadka, aby preverovala dôkazy o konfliktoch.
Zviera, o ktorom Balaštíková na zázname hovorí, patrí istej J.J. Kontext vyznieva tak, že s ňou práve Balaštík nadviazal vzťah. Krátko pred vetami o odstrelení psa sa totiž o žene rozprávajú. Prípadom sa dokonca už zaoberá aj polícia, a preto je meno tejto ženy utajené.
Podivný rozhovor
"Ako to vybavíš s tými jej psami? Čo?" pýta sa stíšeným hlasom Balaštíková. "Kamarát to robí. To isté Horst to robí," odpovedá mužský hlas. "Keď to urobí pre teba, tak to stojí toľko? Hovoril si mi, že to urobíš zadarmo - a už je to tu," zareagovala nespokojná Balaštíková.
Celý prípad už rieši polícia, o čom informovala aj na sociálnej sieti X.
Nahnevaný Babiš
Balaštíková na žiadosť o rozhovor na túto nereagovala, no predseda strany už taký skrytý a mĺkvy nebol. Odhalenie ho pobúrilo až tak, že Blaštíkovej pohrozil, že sa už neobjaví na kandidátnej listine pred najbližšími voľbami a že má čo vysvetľovať.
"Je to absolútne neprijateľné a musí okamžite skončiť. Neviem si predstaviť, že by niečoho takého bol človek schopný. Sám mám štyri psy, vždy sme ja aj celé hnutie zvieratá podporovali, spolupracujeme po celý čas s ochrancami zvierat, moja nadácia podporuje záchranné stanice a útulky, preto to absolútne nedokážem pochopiť," zareagoval rozhorčený expremiér.