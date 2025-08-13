Čína tvrdí, že jej lode zahnali americký torpédoborec v Juhočínskom mori

PEKING - Čína uviedla, že jej lode sledovali a "zahnali" americký torpédoborec USS Higgins z vôd pri spornom útese Scarborough v Juhočínskom mori. Podľa dnešného vyhlásenia veliteľstva južného okruhu čínskej armády americké plavidlo vstúpilo do týchto vôd "bez súhlasu čínskej vlády". Informovala o tom dnes agentúra Reuters.
Čína si nárokuje prakticky celé Juhočínske more, vrátane častí, na ktoré vznášajú nárok Filipíny, Vietnam, Indonézia, Malajzia a Brunej. Toto more je bohatým loviskom rýb, zrejme skrýva aj rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu a vedú tam významné námorné trasy.
O útes Scarborough Čína súperí s Filipínami. Zabrala ho v roku 2012, pričom Filipíny nasledujúci rok podali oficiálny protest na medzinárodnom súde v Haagu. Ten rozhodol, že Čína nemá na sporné ostrovy územný nárok. Peking vtedy oznámil, že sa týmto rozhodnutím nebude riadiť.
Americké veliteľstvo pre oblasť Indo-Pacifiku ani americká ambasáda v Pekingu na žiadosti o komentár k najnovšiemu incidentu v oblasti útesu Scarborough bezprostredne nereagovali.
Spojené štáty dlhodobo uvádzajú, že v Juhočínskom mori operujú v rámci slobodnej plavby a že Čína a ďalšie štáty toto právo obmedzujú. Akcie amerických lodí pravidelne vyvolávajú hnev Pekingu. USA majú voči Filipínam bezpečnostné záväzky.