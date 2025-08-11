V Nemecku stúpa počet hospitalizácií dievčat s poruchami príjmu potravy

BERLÍN - Počet dievčat a mladých žien hospitalizovaných pre poruchy príjmu potravy sa v Nemecku za posledných 20 rokov zdvojnásobil. Vyplýva to z údajov nemeckého štatistického úradu zverejnených v pondelok, podľa ktorých zaznamenali v roku 2023 až 6000 prípadov poruchy príjmu potravy, pričom v roku 2003 bolo takýchto prípadov 3000. Informujeme podľa správy agentúry DPA.
Celkový počet hospitalizácií pre poruchy príjmu potravy zostal relatívne stabilný, s približne 12.100 prípadmi v roku 2023 v porovnaní s 12.600 v roku 2003. Avšak v súčasnosti predstavujú dievčatá a mladé ženy vo veku 10 až 17 rokov takmer polovicu (49,3 percenta) všetkých pacientov s poruchami príjmu potravy. Ide o nárast z približne štvrtiny spred dvadsiatich rokov.
V roku 2023 lekári diagnostikovali spomedzi porúch príjmu potravy najčastejšie anorexiu, ktorá tvorila tri štvrtiny všetkých prípadov. Bulímiu zaznamenali u 11 percent pacientov. Prevažnú časť tých, ktorí podstúpili liečbu, tvorili ženy. Tie v minulom roku predstavovali 93,3 percenta všetkých hospitalizovaných. Pred 20 rokmi to bolo 87,6 percenta.
Priemerná dĺžka hospitalizácie pri liečbe porúch príjmu potravy sa zvýšila
Priemerná dĺžka hospitalizácie pri liečbe porúch príjmu potravy sa zvýšila u mužov aj žien a v roku 2023 dosiahla 53,2 dňa, čo je najvyššia hodnota od roku 2003. DPA pre porovnanie uviedla, že priemerná hospitalizácia pre všetky ochorenia bola v roku 2023 7,2 dňa.
Počet úmrtí ľudí s poruchami príjmu potravy každoročne kolíše. V roku 2023 v Nemecku zomrelo 78 ľudí na komplikácie spojené s poruchami príjmu potravy. Najvyšší počet zaznamenali v roku 2008, keď evidovali v Nemecku až 100 úmrtí. Britská Národná zdravotná služba (NHS) na svojej internetovej stránke informuje, že poruchy príjmu potravy najviac zastihujú tínedžerov a mladých ľudí a pre ich okolie môže byť náročné odhaliť takúto poruchu. S liečbou sa väčšina ľudí môže z poruchy príjmu potravy vyliečiť.