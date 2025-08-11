Pondelok11. august 2025, meniny má Zuzana, zajtra Darina, Dárius, Dária

Vyšetrovanie majetkov začneme u bývalých premiérov a ich rodín, tvrdí europoslanec Magyar

Péter Magyar
Péter Magyar (Zdroj: TASR/AP/Ladislav Vallach)
TASR

BUDAPEŠŤ - Po prevzatí moci vládou terajšej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a Sloboda) sa v prvom rade začnú vyšetrovať majetkové pomery bývalých premiérov a ich rodín za obdobie uplynulých 20 rokov. Vyhlásil to v pondelok v príspevku na Facebooku predseda TISZY a europoslanec Péter Magyar.

„Po vytvorení vlády TISZA začne Národný úrad pre dane a clá (NAV) vyšetrovať majetkové pomery všetkých bývalých členov vlády a poslancov vládnych strán, ako aj ich blízkych príbuzných, a to za obdobie uplynulých 20 rokov,“ oznámil Magyar.

„Vyšetrovania sa budú venovať aj usadlosti Viktora Orbána v Hatvanpuszte. NAV bude môcť vyžiadať všetky informácie od orgánov vydávajúcich povolenia, až po úradu ochrany pamiatok a budú tiež vypočutí investori a pracujúci na Orbánovej stavbe.“ povedal predseda TISZY. Podľa Magyara nikto dnes v Maďarsku dnes neverí, že luxusnú usadlosť s nehnuteľnosťami v hodnote 13 miliárd forintov (32,8 milióna eur) si pre seba postavil premiérov 86-ročný otec, ktorý sa stal miliardárom z verejných prostriedkov.

Orbán povedal, že jeho otec má 85 rokov a pracuje

„Každý vie, že dača s rozlohou niekoľkých tisíc metrov štvorcových rozprestierajúca sa na pozemku s rozlohou niekoľkých stoviek hektárov bola postavená podľa želaní a pokynov Viktora Orbána, a že záhradu si vysnívala Anikó Lévaiová (manželka premiéra Orbána) s predpestovanými stromami v hodnote 30 miliónov forintov (75.780 eur),“ poznamenal líder strany TISZA. Orbán v rozhovore pre podcast Ultrahang 17. júla v súvislosti s usadlosťou povedal, že jeho otec má 85 rokov, je v dobrom zdravotnom stave, pracuje a nehnuteľnosť patrí jemu.

„Je to farma, ktorú založil môj otec. Bol to starý štátny majetok, pracoval som tam ešte ako študent. Majetok chátral, rozpadal sa. Otec ho kúpil a prerába ho na farmu a je jeho vlastníctvom,“ povedal premiér. „Mám vlastný dom vo Felcsúte, čo je vzdialené šesť kilometrov od Hatvanpuszty. Mám 62 rokov. Mám vlastný dom v Budíne, kde bývame s manželkou, a mám dom na vidieku. Čo iné by som ešte potreboval?“ uzavrel Viktor Orbán.

