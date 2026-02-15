Slovensko a USA posúvajú jadrovú spoluprácu: Spúšťajú implementačnú fázu dohody

BRATISLAVA - Slovensko a USA spúšťajú implementačnú fázu strategickej dohody v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Po podpise medzivládnej dohody vo Washingtone 16. januára začína svoju činnosť Riadiaci výbor, ktorý bude koordinovať rozvoj civilného jadrového programu Slovenskej republiky. Informovali o tom z Ministerstva hospodárstva (MH) SR s tým, že obe krajiny tým potvrdzujú pripravenosť posunúť strategické partnerstvo do konkrétnej, koordinovanej a merateľnej fázy spolupráce.
„Prechod medzivládnej dohody do implementačnej fázy je pre Slovensko zásadným strategickým krokom. Naše partnerstvo so Spojenými štátmi tak získava jasnú riadiacu štruktúru a umožňuje plne rozvinúť potenciál civilnej jadrovej energetiky vo vzájomnom dialógu,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD). Projekt podľa nej predstavuje investíciu nielen do energetickej bezpečnosti Slovenska, ale aj do technologickej vyspelosti a budúcej konkurencieschopnosti podnikov.
archívne video
Zriadením Riadiaceho výboru sa implementácia medzivládnej dohody oficiálne uviedla do praxe. „Obe partnerské krajiny tým potvrdzujú pripravenosť posunúť strategické partnerstvo do konkrétnej, koordinovanej a merateľnej fázy spolupráce,“ doplnili z ministerstva. Ide podľa nich o významný míľnik, ktorý posilní energetickú bezpečnosť Slovenska, podporí technologickú suverenitu a zvýši konkurencieschopnosť domáceho priemyslu, pričom vytvára stabilný rámec pre dlhodobý rozvoj civilnej jadrovej energetiky.
Podotkli, že Riadiaci výbor je hlavným koordinačným a dohľadovým orgánom pre realizáciu dohody. Jeho úlohou je usmerňovať spoluprácu pri podpore rozvoja civilného jadrového programu v Slovenskej republike. Ako dodali, výboru predsedajú námestník Ministerstva energetiky USA pre medzinárodné záležitosti Tommy Joyce a ministerka hospodárstva SR.