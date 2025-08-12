Indonéziu postihlo silné zemetrasenie: Zasiahnutá je provincia Papua na ostrove Nová Guinea

JAKARTA - Zemetrasenie s magnitúdou 6,3 zasiahlo v utorok provinciu Papua ležiacu na východe Indonézie na ostrove Nová Guinea. Uviedla to Geologická služba USA (USGS). Varovanie pred prívalovými vlnami cunami však príslušné centrum PTWC nevydalo, informuje agentúra AFP.
Epicentrum zemetrasenia zaznamenaného okolo 17.24 h miestneho času (10.24 SELČ) sa USGS nachádzalo približne 193 kilometrov severozápadne od papuánskeho mesta Abepura. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete ani škody.
V Indonézii sú zemetrasenia časté
V Indonézii, rozkladajúcej sa na viac ako 17.000 ostrovoch, sú zemetrasenia časté, pretože leží na tzv. ohnivom kruhu. Označuje sa tak oblasť zvýšenej seizmickej aktivity, ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky. Zemetrasenie s magnitúdou 6,2, ktoré v januári 2021 otriaslo ostrovom Sulawesi, si vyžiadalo viac než 100 obetí a tisíce ľudí prišli o strechu nad hlavou. Viac ako 2200 ľudí prišlo o život v roku 2018 v Palu, hlavnom meste provincie Stredné Sulawesi, ktorú zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,5 a následná vlna cunami.