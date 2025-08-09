Trump plánuje proti drogovým kartelom nasadiť armádu, píšu americké denníky

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump podľa denníkov The New York Times (NYT) a Wall Street Journal (WSJ) plánuje nasadiť v boji proti latinskoamerickým drogovým kartelom armádu. Washington v priebehu tohto roka niekoľko z nich pridal na zoznam teroristických organizácií, píše agentúra AFP.
Trump nariadil vojenský zásah
The New York Times priniesol informáciu, že Trump nariadil ministerstvu obrany proti kartelom označeným za teroristické organizácie použiť vojenskú silu. Podľa NYT najnovšie nariadenie vytvára základ pre vojenské operácie na mori a na území cudzích krajín. Wall Street Journal zas tvrdí, že prezident nariadil Pentagónu pripraviť plány proti kartelom za použitia špeciálnych jednotiek.
Biely dom zdôrazňuje ochranu
Hoci hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová správy denníkov nepotvrdila, vo vyhlásení uviedla, že Trumpovou „najvyššou prioritou je ochrana vlasti, čo je dôvod, prečo spravil ten odvážny krok a označil niekoľko kartelov a gangov za zahraničné teroristické organizácie“.
Spojené štáty označili venezuelský kartel Tren de Aragua, mexický kartel Sinaloa a šesť ďalších organizovaných zločineckých skupín z Latinskej Ameriky za teroristické organizácie vo februári tohto roku.
Americké veľvyslanectvo v Mexiku v piatok zverejnilo vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že obe krajiny použijú „všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii, na ochranu našich ľudí“ pred skupinami obchodujúcimi s drogami.
Mexiko odmieta americkú armádu
Mexické ministerstvo zahraničia však zdôraznilo, že „nebude akceptovať prítomnosť amerických vojenských jednotiek na svojom území“. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová po zverejnení správ o možnom nasadení cudzej armády na území svojej krajiny trvala na tom, že do Mexika „nebude žiadna invázia“. „Spolupracujeme, ale k invázii nedôjde. To je úplne vylúčené,“ dodala.
Americký minister zahraničia Marco Rubio vo štvrtok v rozhovore pre katolícku televíziu EWTN uviedol, že označenie kartelov za teroristické organizácie USA umožňuje „zameriavať sa na to, čo robia a využiť iné prvky americkej moci, spravodajské služby, ministerstvo obrany a čokoľvek, aby mohli cieliť na tieto skupiny,“ uviedol Rubio.