Mexická prezidentka odmietla existenciu dohody s USA o drogových karteloch

MEXIKO - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v utorok poprela, že by jej vláda uzavrela s Washingtonom dohodu o spoločnej operácii na rozbitie drogových kartelov. Reagovala tak na pondelkové vyhlásenie americkej protidrogovej agentúry DEA, ktorá oznámila spustenie „odvážnej bilaterálnej iniciatívy“ pod názvom Project Portero. Informujeme o tom podľa správy agentúry DPA.
„DEA vydala toto vyhlásenie, nevieme na akom základe... Nedosiahli sme žiadnu dohodu, neexistuje žiadna dohoda medzi našimi bezpečnostnými inštitúciami a DEA,“ uviedla Sheinbaumová na tlačovej konferencii. Ozrejmila, že mexické ministerstvo zahraničných vecí spolu s americkým ministerstvom už niekoľko mesiacov pripravujú bezpečnostnú dohodu, ktorá je takmer pripravená na podpis. „Táto dohoda je v podstate založená na suverenite, vzájomnej dôvere a rešpektovaní územnej celistvosti... a koordinácii bez podriadenosti,“ spresnila.
Sheinbaumová tiež vyzvala Washington na rešpekt pri informovaní o Mexiku a otázkach bezpečnosti
Prezidentka doplnila, že jedinou prebiehajúcou bilaterálnou bezpečnostnou aktivitou je účasť malej skupiny mexických policajtov na pracovnom seminári v americkom Texase. „To je všetko. Nič iné neexistuje,“ zdôraznila. Sheinbaumová tiež vyzvala Washington na rešpekt pri informovaní o Mexiku a otázkach bezpečnosti. „Ak máte v úmysle oznámiť niečo súvisiace s Mexikom, čo je súčasťou bezpečnostnej otázky, žiadame, aby ste tak urobili v rámci našej spolupráce,“ zakončila.