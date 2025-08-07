V Spojených štátoch začali platiť clá na tovar z desiatok krajín: Trump si sľubuje výnos v stovkách miliárd dolárov

WASHINGTON - V Spojených štátoch začali platiť clá, ktoré uvalila administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa na desiatky obchodných partnerov USA. Píšu to agentúry. Clá začali platiť o polnoci washingtonského času, teda o 6.00 h SELČ. Trump si od opatrení sľubuje výnos v stovkách miliárd dolárov a tiež väčšie investície v krajine.
Nové clá začínajú platiť na dovoz tovaru zo zhruba siedmich desiatok krajín a Európskej únie. Pre tú platí základné 15-percentné clo. Podľa predstaviteľov EÚ však stále ide o rad výnimiek pre jednotlivé tovary a odvetvia. "Dnes o polnoci začínajú platiť recipročné clá," napísal v noci na dnes Trump na svojej sieti Truth Social. Podľa neho clá zasiahnu vo veľkej miere krajiny, ktoré "mnoho rokov využívali Spojené štáty".
Trump v stredu povedal, že očakáva, že USA vyberú na clách stovky miliárd dolárov bez toho, aby uviedol konkrétnejší odhad výnosu, píše agentúra AP. Neskôr v príspevku na sieti Truth Social písal o výnose v miliardách dolárov. Už skôr prezident tvrdil, že si od ciel sľubuje tiež zvýšenie investícií v Spojených štátoch a posilnenie ekonomického rastu. Podľa viacerých ekonómov však clá môžu americkú ekonomiku skôr poškodiť, ako jej prospieť. Spomínajú riziko zvýšenia inflácie či straty konkurencieschopnosti. Spôsob zavádzania ciel zo strany americkej vlády potom mohol medzi investormi vyvolať neistotu.