Británia a Francúzsko spúšťajú leteckú pomoc pre Pásmo Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jehad Alshrafi)

LONDÝN/GAZA - Spojené kráľovstvo v utorok zhodilo do Pásma Gazy prvú dávku humanitárnej pomoci, oznámila kancelária britského premiéra Keira Starmera. Krátko na to predseda vlády vyhlásil, že ak Izrael nepristúpi na prímerie s militantným hnutím Hamas vo vojne v palestínskej enkláve, jeho krajina v septembri pred Valným zhromaždením OSN uzná Palestínsky štát.

Úrad premiéra podľa agentúry AFP spresnil, že v oblasti pristáli „prvé letecké zásielky britskej pomoci“, ktoré obsahovali „dodávky na záchranu životov v hodnote približne pol milióna libier“.

„Palestínčania v súčasnosti zažívajú v Gaze strašné utrpenie kvôli katastrofálnemu zlyhaniu pomoci, vidíme hladujúce bábätká, deti príliš slabé na to, aby sa postavili,“ povedal Starmer v televíznom prejave. Zdôraznil, že „toto utrpenie sa musí skončiť“.

Predseda vlády už v piatok avizoval, že Londýn sa bude podieľať na leteckom zhadzovaní humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Zároveň poznamenal, že Británia urobí všetko pre to, aby sa pomoc týmto spôsobom do oblasti dostala. Pri dodávkach spolupracuje s Jordánskom.

Francúzsko letecky zhodí do Pásma Gazy 40 ton humanitárnej pomoci

Francúzsko od piatka v spolupráci s Jordánskom letecky zhodí do Pásma Gazy 40 ton humanitárnej pomoci. Informoval o tom v utorok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, píše agentúra AFP.

„Od piatku zorganizujeme, v úzkej spolupráci s jordánskymi úradmi, štyri lety po desiatich tonách zásob pre Pásmo Gazy,“ uviedol Barrot pre televíziu BFMTV. Podľa jeho slov Francúzsko čaká aj na povolenie pozemnej dodávky pomoci, ktorá je zadržiavaná na severe Egypta.

„Letecká trasa je užitočná, ale nie postačujúca. V Ariši (egyptské mesto približne 50 kilometrov od Gazy, pozn. TASR) je zablokovaných päťdesiatdva ton francúzskej humanitárnej zásielky,“ pokračoval Barrot.

„Je preto nevyhnutné, aby izraelské úrady konečne súhlasili s opätovným otvorením pozemného prístupu k Pásmu Gazy v dostatočnej miere, aby sa zmiernilo hrozné utrpenie tamojšieho civilného obyvateľstva,“ uzavrel.

Francúzsky diplomatický zdroj agentúry AFP v utorok uviedol, že dodávky pomoci po zemi sú „zďaleka najefektívnejším riešením, ktoré umožní masívne a nerušené dodávky humanitárneho tovaru, ktorý obyvateľstvo zúfalo potrebuje“.

Izrael v uplynulých dňoch povolil do Gazy vstup väčšiemu počtu nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou. Humanitárne organizácie naďalej tvrdia, že Tel Aviv by mohol urobiť viac pre urýchlenie hraničných kontrol a otvorenie ďalších priechodov.