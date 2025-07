Húsíovia zadržiavajú deväť filipínskych námorníkov z lode Eternity C po útoku v Červenom mori

Jemenskí povstalci húsíovia (Zdroj: TASR/AP)

Iránom podporovaní húsíovia začiatkom júla podnikli dva samostatné útoky na grécke nákladné lode Magic Seas a Eternity C v Červenom mori. V pondelok zverejnili zábery 11 nezvestných členov posádky Eternity C tvrdiac, že ich zachránili. Na palube lode sa nachádzalo dovedna 25 ľudí - 21 Filipíncov, jeden Rus a traja ozbrojení ochrankári.Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch minulý týždeň obvinila povstalcov, že posádku lode zadržiavajú protiprávne a že ich útoky na lodnú dopravu predstavujú vojnové zločiny. Spojené štáty zase obvinili húsíov z únosu.Námestník filipínskeho ministra zahraničných vecí Eduardo De Vega potvrdil, že húsíovia zadržiavajú deväť filipínskych námorníkov. „Nechcem používať termín rukojemníci. Aspoň vieme, že sú nažive,“ povedal pre AFP s tým, že Filipíny o situácii neplánujú priamo hovoriť s jemenskými povstalcami, ale budú hľadať pomoc u priateľských krajín

Námorná misia EÚ Aspides pre francúzsku agentúru uviedla, že že 15 z 25 členov posádky Eternity C je stále nezvestných, pričom štyria z nich sú zrejme mŕtvi.Húsíovia tvrdia, že zachránili jedenásť ľudí vrátane dvoch zranených z Eternity C a tiež vyzdvihli telo z paluby lode pred jej potopením v dôsledku ich útoku. Nimi zverejnené video zachytáva podľa AFP moment, keď bola väčšina filipínskej posádky vytiahnutá z mora v záchranných vestách.De Vega uviedol, že jeden z deviatich Filipíncov utrpel nešpecifikované zranenie a že ďalší člen posádky bol tiež zranený.Nie je to prvýkrát, čo húsíovia zadržiavajú posádku plavidla, ktoré sa stalo terčom ich útoku. V januári prepustili prevažne filipínsku posádku obchodnej lode Galaxy Leader, ktorú zadržiavali viac ako rok.

Húsíovia, ktorí už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu, začali v novembri 2023 - krátko po vypuknutí vojny v Pásme Gazy - ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom. Útoky označovali za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze. Od vypuknutia konfliktu v Gaze zaútočili na vyše 100 lodí. Útoky s výnimkou izraelských lodí na čas pozastavili, po tom, ako sa na tom v máji dohodli s USA.