Počasie je zlé aj v Poľsku: V Sliezsku hasiči zasahujú v súvislosťami so silnými dažďami

VARŠAVA - Viac ako 500-krát zasahovali od nedele poľskí hasiči v Sliezskom vojvodstve hraničiacom so Žilinským krajom v súvislosti so silnými dažďami. Najzložitejšia situácia bola v okrese Bielsko-Biala asi 50 km od hraníc so Slovenskom, kde hladiny miestnych riek prekročili úroveň povodňovej aktivity. Informuje o tom varšavský spravodajca s odvolaním sa na agentúru PAP.