Kambodža hlási ďalších 12 obetí zrážok s Thajskom, vyzvala na prímerie

Hovorca ministerstva obrany Kambodže novinárom povedal, že o život prišli ďalší civilisti a piati vojaci. Phnom Penh predtým hlásil jedného mŕtveho, muža ukrývajúceho sa v pagode, ktorú zasiahli thajské rakety. Thajsko dosiaľ oznámilo smrť šiestich svojich vojakov a 13 civilistov vrátane detí, ako aj zranených 29 vojakov a 30 civilistov.

Kambodža v piatok večer vyzvala na okamžité a bezpodmienečné prímerie. Jej veľvyslanec pri OSN po zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odmietol obvinenie Bangkoku, že Kambodža napadla Thajsko. Poukázal na to, že kambodžská armáda má len tretinovú veľkosť v porovnaní s thajskou, pričom nedisponuje plne vybavenými vzdušnými silami.

Členovia BR OSN na zasadnutí za zatvorenými dverami vyzvali obe strany na maximálnu zdržanlivosť, informovala agentúra DPA. Otvorenosť rokovaniam o ukončení pohraničného konfliktu s Kambodžou predtým vyjadril aj Bangkok s tým, že uprednostňuje bilaterálne rokovania, no sprostredkovanie ponúkli aj Spojené štáty, Čína a Malajzia ako súčasný predsednícky štát Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Dlhoročné napätie medzi susedným krajinami juhovýchodnej Ázie eskalovalo vo štvrtok do ozbrojených zrážok v pohraničnej oblasti, do ktorých sa zapojili stíhačky, delostrelectvo, tanky i pozemné jednotky. Obe strany vzájomne obviňujú tú druhú, že útočila ako prvá. Úradujúci thajský premiér Pchúmtcham Véčajačaj v piatok ráno varoval, že ozbrojené potýčky by mohli prerásť do vojny.

Obe krajiny vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy obe strany prijímajú odvetné opatrenia. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín. Nový konflikt vypukol iba krátko po tom, čo si krajiny navzájom vyhostili svojich diplomatických zástupcov.