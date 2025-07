Nosná raketa Sojuz-2.1b vyniesla na obežnú dráhu 20 umelých družíc: Západné krajiny sa dlhodobo obávajú

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Roscosmos via AP)

MOSKVA - Nosná raketa Sojuz-2.1b v piatok úspešne vzlietla z kozmodrómu Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe a vyniesla do vesmíru 20 satelitov vrátane iránskej komunikačnej družice Nahid-2. Informovali o tom iránske i ruské štátne médiá, píše správa agentúr Reuters, AFP a TASS.

„Komunikačný satelit Nahid-2 vyrazil z ruského kozmodrómu Vostočnyj pomocou rakety Sojuz,“ informovala iránska štátna televízia a dodala, že 110 kilogramový satelit navrhli a vyrobili iránski inžinieri. Podľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos raketa niesla dva výskumné satelity Ionosféra-M a 18 iných nemenovaných družíc. Sojuz-2.1b vzlietol o 8.54 h ráno moskovského času (7.54 h SELČ). Agentúra oznámila, že oba výskumné satelity sa úspešne odpojili od nosnej rakety na vopred určenom mieste.

(1/12) V 07:54:04,135 SELČ odstartovala ze vzletové rampy 1S na kosmodromu Vostočnyj nosná raketa Sojuz 2.1b s horním stupněm Fregat. Na palubě je celkem 19 družic z Ruska a jedna íránská družice. Hlavní náklad tvoří dvojice vědeckých družic Ionosfera-M Nº3 a Nº4. pic.twitter.com/s5sl2ZpP5a — Michal Vaclavik (@Kosmo_Michal) July 25, 2025

Západné krajiny sa dlhodobo obávajú, že technologický pokrok v iránskom vesmírnom programe by sa mohol byť využitý aj na vojenské účely. Vynesie satelitu do vesmíru bolo oznámené len krátko pred začiatkom rokovaní o jadrovom programe medzi Iránom, Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Nemeckom v tureckom Istanbule. Teherán v decembri oznámil, že do vesmíru úspešne vyniesol dovtedy najťažší náklad za pomoci vlastnej nosnej rakety. V septembri zas uviedol, že dostal na obežnú dráhu Zeme satelit prostredníctvom rakety vyrobenej vesmírnou divíziou iránskych Revolučných gárd.