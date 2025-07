Mrazivé varovanie generála: Vojna na Ukrajine môže trvať ešte veľmi dlho! Povedal aj PRESNÝ rok

Generál Valerij Zalužnyj (Zdroj: TASR/AP/FILE)

Dvadsať rokov vojny?

V rozhovore pre ukrajinský portál LB.ua Zalužnyj varoval, že ak sa Kyjev uspokojí s krátkodobým prímerím bez posilnenia obranných kapacít, hrozí, že vojna sa predĺži až do roku 2034. „Začalo sa to v roku 2014. Daj Boh, nech sa to skončí v roku 2034,“ vyhlásil.

Konflikt podľa neho nezačal až inváziou v roku 2022, ale už anexiou Krymu a podporou separatistických republík na Donbase pred desiatimi rokmi. Ak sa teda naplní jeho predpoveď, Ukrajina by čelila vojenskej agresii dlhých 20 rokov.

Nová fáza: ničiaca opotrebovacia vojna

Generál upozornil, že od roku 2024 sa konflikt dramaticky zmenil. Kremeľ už nevsádza na masívne prielomy frontu, ale na vyčerpávanie – tak armády, ako aj civilného obyvateľstva.

„Frontové línie dnes neslúžia na obranu, ale na zabíjanie,“ konštatoval. „V roku 2022 išli tanky vpredu a vojaci ich nasledovali. Teraz je to naopak – ľudia zomierajú ako prví.“

Podľa Zalužného Rusi pochopili, že môžu ťažiť z ekonomickej a demografickej slabosti Ukrajiny. Aj preto musí krajina zásadne prehodnotiť stratégiu – nielen vojenskú, ale aj tú týkajúcu sa mobilizácie a spoločenskej odolnosti.

Diplomatické snahy? Zatiaľ bez výsledku

Jeho varovania prišli len deň po tom, čo sa v Turecku uskutočnilo stretnutie zástupcov Ukrajiny a Ruska. Hoci sa objavili náznaky, že by mohlo ísť o nový diplomatický kanál, konkrétny výsledok neprinieslo. Ako upozornil The Kyiv Independent, rokovania skončili bez akéhokoľvek posunu.

Zalužnyj však naznačil, že ak má Ukrajina prežiť ako štát, musí myslieť dlhodobo – aj keď sa pravdepodobne pripravuje na vojnu, ktorá môže trvať ešte celé desaťročie.