Peking kritizuje USA: Odchod z UNESCO je krok späť

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Čína kritizuje rozhodnutie USA

„Nie je to krok, ktorý by mala urobiť zodpovedná veľká krajina,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. „Čína vždy pevne podporovala prácu UNESCO,“ dodal.

Denník The New York Post v utorok informoval, že americký prezident Donald Trump nariadil vystúpenie USA z UNESCO. Podľa správy tak Biely dom spravil pre údajné protiamerické a protiizraelské postoje organizácie, ako aj jej zaujatosť v prospech Číny.

USA z UNESCO vystúpili už viackrát

USA vystupujú z tejto organizácie celkovo už po tretíkrát, z toho po druhýkrát za vlády Trumpa. Z UNESCO vystúpili najprv v roku 1984, a to pre údajné zlé hospodárenie organizácie. Vrátili sa v roku 2003 za vlády Georgea W. Busha, ktorý to zdôvodnil tým, že UNESCO vykonalo potrebné reformy. Počas prvej Trumpovej administratívy však Spojené štáty znovu vystúpili, a to v roku 2017. Členom UNESCO sa stali opäť za Trumpovho nástupcu Joea Bidena v roku 2023. Najnovšie rozhodnutie šéfa Bieleho domu nadobudne účinnosť na konci roka 2026.

Podpora OSN

„Je to už tretíkrát, čo USA vystúpili z UNESCO, a už dlho meškajú s platbou členských príspevkov,“ pokračoval hovorca. „Vyzývame všetky krajiny, aby potvrdili svoj záväzok k multilateralizmu a prijali konkrétne opatrenia na podporu medzinárodného systému, v ktorého centre je Organizácia Spojených národov (OSN),“ dodal.