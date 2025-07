Veľké šťastie v Poľsku: To je historický moment! V krajine objavili obrovské ložisko ropy a plynu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Historický moment v srdci Baltského mora

Podľa servera TVP World by sa v ložisku mohlo nachádzať až 33 miliónov ton ropy a kondenzátu a 27 miliárd kubických metrov plynu. Očakávania sú obrovské a potvrdzuje to aj generálny riaditeľ CEP Rolf G. Skaar: „Je to historický okamih tak pre našu spoločnosť, ako aj pre celý poľský energetický sektor.“

Ložisko dostalo názov Wolin East 1 a nachádza sa v oblasti, ktorá doposiaľ nebola detailne preskúmaná – v poľskej výlučnej ekonomickej zóne v Baltskom mori.

Potenciál, ktorý môže prepísať dejiny

Konzervatívne odhady CEP hovoria o 22 miliónoch ton ropy a 5 miliardách m³ zemného plynu, no vďaka širšej koncesii, ktorú udelilo poľské ministerstvo klímy a životného prostredia, sa objav môže rozšíriť až na spomínaných 33 miliónov ton a 27 miliárd m³.

„Wolin East je viac než len sľubné ložisko – je to spoločná príležitosť využiť plný geologický a energetický potenciál Baltského mora,“ dodal Skaar.

Kľúč k energetickej nezávislosti?

Poľskí predstavitelia v objave vidia možnosť, ako sa vymaniť zo závislosti od dovozu uhlovodíkov. Krzysztof Galos, hlavný národný geológ, označil nález za potenciálny prielom v histórii poľského energetického prieskumu.

„Ak sa objav potvrdí, Wolin East sa môže stať najväčším ložiskom ropy a sprievodného plynu, aké bolo v Poľsku doteraz objavené.“