Poľsko chce ísť opačnou cestou ako Slovensko: Problémové medvede dostanú špeciálne obojky!

Poľská ministerka životného prostredia Paulina Hennigová-Klosková oznámila, že trojicu medveďov, ktoré v okolí obce Cisna na juhovýchode Poľska vyvolávali obavy, úrady neodstrelia. Namiesto toho dostanú GPS obojky a ich pohyb bude nepretržite sledovaný zásahovou jednotkou. "Vypracovali sme veľmi dobré riešenie, ktoré je dobré pre ľudí aj pre zvieratá," uviedla ministerka na sociálnej sieti.

Špeciálna skupina odborníkov bude zároveň pôsobiť preventívne – bude medvede od ľudských sídel odháňať a zabezpečí, aby sa nepribližovali k obydliam v hľadaní potravy. Pomôcť by v tom mali aj odborníci z Tatier. Informovala o tom televízia TVN 24.

Rozdielny prístup Slovenska

Poľské médiá na začiatku apríla informovali o prípade, keď v pohorí Bieszczady medvedica napadla v lese turistu, ktorý sa priblížil k nej a jej dvom mláďatám. Muž útok prežil, no so zraneniami musel byť prevezený do nemocnice.

V tom istom čase slovenská polícia potvrdila, že smrť 59-ročného muža neďaleko Detvy na strednom Slovensku skutočne spôsobil medveď. V reakcii na sériu útokov šeliem na človeka, ktoré sa skončili zranením či smrťou, slovenská vláda schválila rozsiahly odstrel 350 medveďov.

Zatiaľ čo Slovensko stavilo na redukciu populácie, Poľsko chce skúsiť cestu koexistencie s dôrazom na monitoring a prevenciu. Výsledky oboch prístupov ukáže čas.