Snemovňa USA schválila rozsiahle škrty v zahraničnej pomoci: Dotknú sa aj podpory médií

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona pomerom hlasov 216 ku 213. Proti návrhu hlasovali aj dvaja republikáni. Zákon teraz putuje k prezidentovi na podpis. Balík škrtov sa zameriava na približne osem miliárd dolárov určených na programy zahraničnej pomoci vrátane Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). Mnohé zasiahnuté programy zahraničnej pomoci sú určené na pomoc krajinám, ktoré sužujú choroby, politické nepokoje, vojny či prírodné katastrofy.

Financovanie Organizácie pre verejné vysielanie

Okrem toho balík obsahuje miliardové škrty vo financovaní Organizácie pre verejné vysielanie (CPB), ktorá podporuje verejnoprávne rozhlasové a televízne stanice vrátane rozhlasovej siete NPR (National Public Radio) a televízie PBS (Public Broadcasting Service). Agentúra AFP uviedla, že podľa konzervatívcov je financovanie, ktoré smeruje väčšinou do viac ako 1500 miestnych verejnoprávnych rozhlasových a televíznych staníc, ako aj do NPR a PBS, zbytočné a podporuje neobjektívne spravodajstvo. K schváleniu škrtov sa medzičasom na svojej platforme Truth Social vyjadril aj Trump. „REPUBLIKÁNI SA O TO SNAŽILI 40 ROKOV A ZLYHALI. ALE TERAZ UŽ NIE,“ napísal šéf Bieleho domu.

Odporcovia tohto návrhu

Odporcovia tohto návrhu podľa AP vyjadrili obavy nielen v súvislosti s programami, na ktoré sa škrty vzťahujú, ale aj z toho, že Kongres odovzdáva svoje výdavkové právomoci výkonnej moci, keďže investície schválené na základe dvojstrannej dohody boli následne rušené hlasovaniami podľa straníckych línií. Uviedli, že predchádzajúce pokusy o škrty mali aspoň určitú dvojstrannú podporu, a opísali republikánsky balík ako bezprecedentný. O tomto opatrení vo štvrtok hlasoval Senát, ktorý ho schválil v pomere 51 ku 48, ale nepodporil ho žiaden demokrat.