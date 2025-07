Veľké odhalenie analytika: TOTO tajomstvo chce Trump za každú cenu ututlať! Je to obrovská chyba

Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON - Napätie vo Washingtone by sa dalo krájať. Dvere Bieleho domu čoraz menej dokážu zadržať to, čo vonku vrie. V centre búrky: Donald Trump a znovu rozvírená kauza okolo Jeffreyho Epsteina. Tentoraz sa nejedná len o staré obvinenia. V hre je údajný „obrovský omyl“ Trumpovej administratívy, o ktorom verejnosť nemá podľa všetkého vedieť – aspoň tak to tvrdí hlavný dátový analytik televízie CNN Harry Enten.

Trump by to najradšej zmietol pod koberec, no realita mu to nedovolí

„Prezident Trump dúfa, že sa o tomto príbehu prestane hovoriť, no opak je pravdou. Záujem verejnosti explodoval,“ vyhlásil Enten v rozhovore pre HuffPost. O čo ide? Nedávno zverejnené interné memorandum amerického ministerstva spravodlivosti a FBI uvádza, že vyšetrovatelia nenašli žiadne dôkazy o takzvanom „zozname klientov“ známeho finančníka a odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Toto zistenie však úplne protirečí skorším verejným vyjadreniam niektorých vysokopostavených predstaviteľov Trumpovej vlády. A Trumpovi priaznivci z radov hnutia MAGA to nenechali len tak.

Útoky na ministerku spravodlivosti aj výbušné odhalenia o rozkole vnútri vlády

Kritika smeruje najmä na súčasnú ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú, ktorej výpovede sú podľa mnohých protichodné a nepresvedčivé. Analytici CNN upozorňujú, že situácia prerástla do historických rozmerov – ide nielen o právny škandál, ale aj o mocenský boj vo vnútri Trumpovej administratívy.

Napätie medzi Bondiovou a jej zástupcom z vedenia FBI, Danom Bonginom, vyvrcholilo minulý piatok, keď sa podľa informácií CNN Bongino po ostrých výmenách názorov s ministerkou jednoducho neukázal v práci. Podľa zdrojov z prostredia Bieleho domu zvažuje rezignáciu.

Nával záujmu: Epstein prekonal aj Elona Muska

Ako dramatická je táto kauza, dokazujú aj čísla. Podľa dát CNN vzrástol počet vyhľadávaní mena Epstein na Google o neuveriteľných 1200 % oproti predchádzajúcemu týždňu. V spojení s Trumpom sa stal Epstein najvyhľadávanejšou témou na internete. Jeho meno bolo 2,5-krát častejšie googlené ako Muskova AI platforma Grok a o 40 % častejšie než napríklad colné tarify.

Musk rozvíril vášne: obvinil Trumpa zo zatajenia

Do celej aféry navyše vstúpil aj Elon Musk. Na platforme X (bývalý Twitter) vyhlásil, že Donald Trump by mohol byť do Epsteinových zločinov zapletený. Neskôr síce svoje tvrdenia stiahol, no mediálny vír sa už naplno roztočil. Otázniky vyvolávajú aj podozrivé okolnosti Epsteinovej smrti, ktorý bol nájdený obesený vo svojej cele. A naposledy dokonca prehovoril aj jeho brat – verejne obvinil americkú vládu aj samotného Trumpa, že zrejme niečo skrývajú.

Napätie v administratíve rastie, verejnosť znepokojuje tajomné ticho a nejasnosti. Jedno je však isté: Epsteinov prípad je späť – a tentoraz so všetkou silou.