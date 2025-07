TOTO vyjde Putina poriadne draho! Európa smeruje k dôležitej dohode, unikli jej návrhy! Rozhodne Fico

Robert Fico s Vladimirom Putinom (Zdroj: YouTube/The Telegraph)

Európska únia finišuje prípravu historicky najtvrdšieho balíka sankcií proti Rusku, ktorý má zasiahnuť ruskú ekonomiku oveľa silnejšie než doterajšie opatrenia. V poradí už osemnásty sankčný balík má podľa uniknutých návrhov zásadne obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine. Kľúčovým bodom je zníženie cenového stropu na ruskú ropu. EÚ zároveň koordinuje kroky so Spojenými štátmi, ktoré pripravujú vlastný zničujúci úder.

Cenový strop na ropu má klesnúť o 13 dolárov

Podľa informácií The Kyiv Independent plánuje Únia znížiť cenový strop na vývoz ruskej ropy zo súčasných 60 dolárov za barel na 47 dolárov. Táto hranica sa má navyše pravidelne prehodnocovať – každých šesť mesiacov sa vypočíta nový strop podľa priemernej trhovej ceny ruskej ropy za posledných 22 týždňov, z ktorej sa odpočíta 15 percent.

Cieľom je obmedziť príjmy Kremľa z vývozu energií, ktorý je hlavným zdrojom financovania vojny. Doposiaľ boli sankcie v tejto oblasti neúčinné najmä kvôli poklesu svetových cien ropy a kreatívnym obchádzkam cez tretie krajiny.

Slovensko rozhodne: „Bez záruk nehlasujeme“

Dohodu zatiaľ blokuje Slovensko. Premiér Robert Fico v utorok ostro vystúpil proti navrhovanému balíku: „Nepodporíme 18. sankčný balík, pokiaľ nám Európska komisia neposkytne aspoň minimálne garancie, ako zvládnuť dopady jej demagogického a škodlivého návrhu na zastavenie toku ruského plynu,“ vyhlásil.

Hoci podľa agentúry Bloomberg sa už v nedeľu večer podarilo dosiahnuť zhodu o väčšine opatrení medzi unijnými vyjednávačmi, slovenské veto zatiaľ bráni formálnemu schváleniu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v utorok vyjadrila nádej, že sa balík podarí schváliť už v ten deň. Nestalo sa tak. „Sme veľmi, veľmi blízko. Loptička je na strane Slovenska,“ povedala pre Reuters.

Sankcie cielia aj na Čínu, Indiu a ruské firmy

Okrem úpravy cenového stropu plánuje EÚ sankcionovať aj dve čínske banky a ruskú rafinériu pôsobiacu v Indii. Opatrenia sú namierené proti krajinám, ktoré Moskve pomáhajú obchádzať embargá.

Analytici upozorňujú, že ide o prvý raz, keď Únia ide takto tvrdo aj proti neeurópskym aktérom. Cieľ je jasný: uzavrieť Rusku priestor na obchádzanie sankcií a zasiahnuť najzraniteľnejšie body jeho vývozu.

Washington chystá „kladivo“, ktoré môže ukončiť vojnu

Dianie v Bruseli pozorne sleduje aj Washington. Republikánsky senátor Lindsey Graham v rozhovore pre CBS News uviedol, že „bod zlomu vo vojne sa blíži“. Zároveň naznačil, že USA pripravujú nové sankcie – vrátane cla vo výške až 500 % na ruské produkty a tovar z krajín, ktoré s Ruskom obchodujú. „Čína, India a Brazília kupujú ruskú ropu a ďalšie komodity. To sú peniaze, ktoré Putin používa na vedenie vojny,“ varoval Graham.

Balík označil za „kladivo“, ktorým chce Amerika zatlačiť Moskvu do kúta.

Trump pritvrdzuje: Patrioty pre Ukrajinu a úvahy o útoku na Moskvu

Prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty Ukrajine dodajú ďalšie systémy protivzdušnej obrany Patriot. Nový plán vojenskej pomoci má byť zverejnený v najbližších dňoch a podľa portálu Axios bude obsahovať aj útočné zbrane, ktorých presné zloženie zatiaľ nie je známe.

Zároveň pritvrdil aj rétoriku voči Vladimirovi Putinovi. Podľa Financial Times Trump so Zelenským diskutoval aj o možnosti bombardovania ruských miest vrátane Moskvy a Petrohradu, ak by to vojenská situácia vyžadovala.

Ak bude balík schválený v navrhovanej podobe, pôjde o najkomplexnejší a najagresívnejší sankčný nástroj, aký doteraz EÚ i USA proti Rusku spustili. Osud návrhu je však v tejto chvíli stále v rukách Slovenska.