Česko vyslalo záchranný tím do Texasu: Hasiči budú pomáhať pri pátraní po nezvestných po povodniach

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP David J. Phillip)

PRAHA - Česká republika v nedeľu vyslala 16-členný špeciálny záchranný tím, takzvaný USAR, do amerického štátu Texas, ktorý tento mesiac zasiahli ničivé povodne. Českí hasiči budú pomáhať pri pátraní po nezvestných osobách, informuje o tom portál Novinky.cz.

„Česká republika vysiela do USA 16 hasičov vrátane kynológov so služobnými psami. Cieľom misie je posilniť americké záchranné zložky pri pátraní po nezvestných osobách. Český tím bude zároveň jediným zahraničným tímom, ktorý v tejto súvislosti zamieri do USA,“ uviedla hovorkyňa Generálneho riaditeľstva HZS ČR Lucie Pipiš.

Hasičský tím odletel v nedeľu z Letiska Praha-Kbely na americkú leteckú základňu Ramstein v Nemecku, odkiaľ poletí do Spojených štátov. Server iRozhlas.cz objasňuje, že tím USAR sa zameriava na vyhľadávanie, záchranu a prvotné ošetrenie osôb uviaznutých v troskách budov zrútených v dôsledku prírodných katastrof, nehôd alebo úmyselných činov. V minulosti už zasahoval napríklad v Turecku či Sýrii.

Hovorkyňa Hasičského záchranného zboru Klára Ochmanová uviedla, že dĺžka nasadenia českých hasičov bude závisieť od aktuálnej situácie v zasiahnutých oblastiach, avšak zrejme pôjde o päť až sedem dní. Americký štát Texas v júli zasiahli povodne, ktoré si vyžiadali viac ako 130 obetí a ďalších viac ako 170 ľudí je nezvestných.