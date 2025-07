Európska únia reaguje na hrozbu Trumpových ciel: Leyenová chce dohodu, no je pripravená aj na odvetu

(Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska komisia (EK) berie na vedomie list prezidenta USA Donalda Trumpa o 30-percentných clách pre EÚ, stále má záujem dosiahnuť dohodu s americkou stranou do 1. augusta, ale je pripravená aj na to, aby použila odvetné opatrenia. Vyhlásila to v sobotu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová potom, ako americký prezident oznámil, že na tovary z krajín EÚ plánuje od 1. augusta uvaliť dovozné clá vo výške 30 %.