Rakúska televízna reportáž označila tržnice v Česku za zbraňové eldorádo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/artas)

Nelegálne zbrane označila stanica za veľký problém, lebo podľa štatistík s nimi vykonajú zločinci dve tretiny trestných činov. Stanica spresnila, že v minulom roku polícia zaznamenala 2600 násilných činov s bodnými zbraňami, 600 so sečnými zbraňami a 350 so strelnými zbraňami. V Rakúsku je k tomuto roku zaregistrovaných 1,5 milióna strelných zbraní, ešte v roku 2015 ich bolo 900.000. "Koľko je v obehu nelegálnych zbraní, nikto presne nevie, experti napriek tomu vychádzajú z vysokých čísel," uviedla televízia.

Pomocou skrytej kamery nakrútil štáb rôznorodú ponuku

"Získať nelegálne zbrane je ľahšie, ako by si človek myslel. Nože, teleskopické obušky, strelné zbrane, to všetko len niekoľko metrov od rakúskych hraníc na čiernom trhu v Česku," hovorí reportáž. S pomocou skrytej kamery štáb ServusTV nakrútil na jednej tržnici pri Znojme ponuku vystreľovacích nožov, teleskopických obuškov, bejzbalových paličiek, vychádzkových paliet so skrytou čepeľou, mačet, boxerov či taserov. "A to len tak, všetko je voľne vystavené," uvádza reportáž. "Pri inom stánku berieme do ruky vzduchovú pištoľ, ktorá vyzerá ako ozajstná a ktorú je možné vystreľovať malé kovové guľôčky. Môžme si ju dokonca vyskúšať," hovorí reportér.

Ázijského obchodníka sa reportér opýtal, či by si mohol kúpiť skutočnú pištoľ. "To je pravda? Nie, žiadnu nemám," znie odpoveď. "Tu sme nemali šťastie," poznamenal reportér s tým, že na inú tržnicu určitú ponuku dostal. "Pištoľ, tri projektily za 350 eur," povedal mu ďalší ázijský predajca. Ten síce tvrdil, že žiadnu skutočnú zbraň nemá, ale na reportérovu otázku pripustil, že by sa zohnať dala.

Televízia sa obrátila tiež na rakúske ministerstvo vnútra

Nemecký novinár Lars Winkelsdorf, ktorého ServusTV označila za vyhláseného znalca čiernych trhov v Európe a odborníka na zbraňovú problematiku, uviedol, že v susedných krajinách možno zbrane ľahko nelegálne zaobstarať. "Je to len otázka peňazí," uviedol. Poznamenal, že treba tiež vedieť, ako hovor správbe viesť. Uviedol, že zbrane možno objednať aj cez internet z darknetu, skrytých častí internetu. Za novinku potom označil výrobu zbraní pomocou 3D tlačiarní. Televízia sa kvôli nelegálnym zbraniam obrátila tiež na rakúske ministerstvo vnútra, ktoré vo vyhlásení oznámilo, že na hraniciach polícia pravidelne podniká cielené kontroly.

ServusTV uviedla, že Rakúsko zákony o zbraniach sprísňuje aj v súvislosti s júnovým útokom na gymnáziu v Štajerskom Hradci, kde útočník zastrelil desať ľudí a potom zbraň obrátil proti sebe. Strelec, aj keď ho lekári označili za psychicky labilného, si pritom zbrane zaobstaral legálne. Jeden z krokov, ktorý sa Rakúsko teraz rozhodlo podniknúť, je zvýšenie veku zákazníka z 21 na 25 rokov pri kúpe zbraní, ako sú pištole a revolvery. Rakúsko sprísňuje zákony, ale v Česku to podľa televízie vôbec neplatí. ServusTV však zároveň uviedla, že sprísnenie zákonov takmer vždy postihne tie nesprávne a že takéto kroky vedú len k rozkvetu čierneho trhu.