Vo Venezuele požadovali ľudia deportovaní z USA návrat svojich detí

Jedna z protestujúcich na zhromaždení prečítala list, v ktorom žiadala o „naliehavé kroky v prospech návratu“ detí odlúčených od svojich rodičov. List následne odovzdala kancelárii Organizácie Spojených národov (OSN) v Caracase. Demonštranti niesli biele balóny, fotografie malých detí a cedule s nápismi „SOS, USA, prepustite naše deti“. Vyzvali tiež na návrat 252 Venezuelčanov, ktorých 15. marca Trump deportoval do Salvádoru. Podľa oficiálnych údajov bolo do Venezuely a Mexika repatriovaných od februára do prvého júlového týždňa približne 7000 ľudí vrátane 1000 detí, pripomína AFP.

Od svojho opätovného nástupu do funkcie sa Trump snaží bojovať proti nelegálnej migrácii v Spojených štátoch. Marcové prevezenie Venezuelčanov do problematického salvádorského väzenia CECOT Washington odôvodnil tým, že ide o nebezpečných členov gangov, ktorí boli v USA nelegálne. Venezuela deportácie odsúdila. Trump začiatkom júna predstavil tzv. cestovný zákaz, ktorým čiastočne obmedzil vstup do USA občanom siedmich krajín - vrátane Venezuely. Jej prezident Nicolás Maduro následne Trumpa obvinil, že o tejto juhoamerickej krajine šíri klamstvá.