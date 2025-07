Trump sa opäť stretol s Netanjahuom: Neoznámili žiadny posun v otázke prímeria v Pásme Gazy

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa v utorok stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Rokovať budú o prímerí v Pásme Gazy. Trump to oznámil v rozhovore pre novinárov počas zasadnutia svojho vládneho kabinetu v Bielom dome. Potvrdila to aj Netanjahuova kancelária. Pôjde už o ich druhé stretnutie v priebehu dvoch dní. Informujeme podľa správ agentúr AFP a AP.

Aktualizované 7:52 Americký prezident Donald Trump sa v utorok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom druhýkrát za posledné dva dni na 90-minútovom stretnutí v Bielom dome. Ohľadom prímeria v Pásme Gazy však neboli zverejnené žiadne nové posuny. Informujeme podľa správy agentúry DPA. Pred stretnutím Trump povedal, že on aj Netanjahu chcú dohodu o prímerí a verí, že palestínske hnutie Hamas ju chce tiež. Na stretnutí sa zúčastnil aj americký viceprezident J.D. Vance.

Podľa amerického spravodajského portálu Axios predtým do Bieleho domu pricestovala delegácia z Kataru na niekoľkohodinové rozhovory s vysokými predstaviteľmi. Katar spolu so Spojenými štátmi a Egyptom slúži ako sprostredkovateľ medzi Izraelom a Hamasom. Denník Times of Israel v noci na stredu citoval správu arabských médií, podľa ktorej nové kolo sprostredkovaných rozhovorov v katarskom hlavnom meste Dauha prinieslo len malý pokrok.

„Príde neskôr. Budeme hovoriť, povedal by som, takmer výlučne o Gaze. Musíme to vyriešiť,“ povedal Trump reportérom. „Je to tragédia a chce ju vyriešiť on, chcem ju vyriešiť ja a myslím si, že ju chce vyriešiť aj druhá strana (palestínske hnutie Hamas, poznámka redakcie),“ poznamenal. Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff uviedol, že dúfa v dosiahnutie dohody medzi Izraelom a Hamasom, ktorí vedú od nedele nepriame rokovania v Katare. Sám Witkoff sa k nim pripojí koncom týždňa.

Izraelský premiér stretol aj s viceprezidentom J.D. Vanceom

„Dúfame, že do konca tohto týždňa dosiahneme dohodu, ktorá nás privedie k 60-dňovému prímeriu,“ povedal Witkoff na stretnutí. Dva palestínske zdroje oboznámené s rokovaniami uviedli, že navrhovaná dohoda zahŕňa 60-dňové prímerie, počas ktorého by mal Hamas prepustiť desať žijúcich rukojemníkov a odovzdať niekoľko tiel výmenou za prepustenie Izraelom väznených Palestínčanov.

V utorok sa izraelský premiér stretol aj s viceprezidentom J.D. Vanceom, republikánskym predsedom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom a senátormi v Kapitole. Netanjahu bude vo Washingtone do štvrtka. Katar, Spojené štáty a Egypt sprostredkúvajú rokovania o prímerí už od prvých dní vojny, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Počas vojny strany súhlasili s týždňovým prímerím v novembri 2023 a v januári 2025 vstúpilo do platnosti ďalšie prímerie. Izrael však následne po takmer dvoch mesiacoch obnovil útoky v palestínskej enkláve.