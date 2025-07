DESIVÝ scenár Rutteho: Čína by pri útoku na Taiwan chcela, aby Rusko zaútočilo na NATO!

generálny tajomník NATO Mark Rutte (Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader)

BRUSEL - Ak by sa Čína rozhodla zaútočiť na Taiwan, chcela by po Rusku, aby zaútočilo na územie Severoatlantickej aliancie. V rozhovore, ktorý zverejnil v sobotu denník The New York Times, to označil za najpravdepodobnejší scenár generálny tajomník NATO Mark Rutte. Podľa neho nemožno oddeliť bezpečnostnú situáciu v Európe od tej v Ázii.