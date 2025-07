Nemecká ministerka rozvoja upozorňuje na možné dôsledky zrušenia USAID

Reem Alabali-Radovanová (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

„Ani Nemecko, ani Európa nemôžu zaplniť medzeru po Spojených štátoch, ktoré boli zďaleka najväčším svetovým darcom,“ povedala Alabali-Radovanová v Berlíne. „Musíme však zabrániť tomu, aby došlo k najhoršiemu,“ dodala.

Nemecko sa po tomto kroku americkej vlády podľa ministerky stalo najväčším darcom v mnohých oblastiach. „Toto nové bremeno chcem využiť na to, aby som pomohla strategicky formovať reštrukturalizáciu medzinárodnej spolupráce,“ vyhlásila Alabali-Radovanová. Ministerka dodala, že počíta s užšou spoluprácou v rámci Európskej únie a s reformami, aby Organizácia Spojených národov (OSN) bola pripravená na budúcnosť bez USAID.

Britský vedecký časopis The Lancet v utorok informoval, že škrty v rámci USAID by mohli do roku 2030 viesť k úmrtiam viac ako 14 miliónov ľudí na celom svete vrátane viac ako 4,5 milióna detí vo veku do päť rokov.