Od začiatku roka prekročil Lamanšský prieliv rekordný počet migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Takmer 20.000 migrantov sa od 1. januára preplavilo cez Lamanšský prieliv na malých lodiach so Spojeného kráľovstva, uviedla v utorok britská vláda. To je doteraz najvyšší počet v štatistikách za prvý polrok, informujeme podľa správy agentúry AFP.

Doterajší rekord patril roku 2024, keď do Británie priplávalo za prvý polrok 13.489 ľudí, teraz ich bolo 19.982. Iba v pondelok dorazilo do Spojeného kráľovstva na malých člnoch 879 migrantov, čo bol tretí najvyšší počet za jeden deň v tomto roku. Nové údaje podľa AFP zvýšili tlak na britského premiéra Keira Starmera, ktorý po úspechu v minuloročných voľbách sľúbil, že bude počet migrantov prichádzajúcich do krajiny riešiť.

Francúzsko zvažuje podobnú stratégiu

Starmer údajne rokuje s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o dohode, podľa ktorej by sa migranti z malých člnov vracali do Francúzska výmenou za žiadateľov o azyl s rodinnými väzbami v Spojenom kráľovstve. Navrhovanú dohodu by mohli predstaviť počas Macronovej návštevy Londýna na budúci týždeň, dodáva AFP. Francúzsko tiež zvažuje, že umožní úradníkom zastavovať lode v plytkých pobrežných vodách. Lode, ktoré sa už plavia na mori, francúzske orgány zadržať nemôžu.