Dovolenkové PEKLO: Stredozemné more láme rekordy! Teplota vody prekročila 29 stupňov, skloňujú sa riziká

Anomálie v Stredozemnom mori ohrozujú aj počasie (Zdroj: Severe Weather)

Rekordné hodnoty evidujú odborníci už v západnom aj centrálnom Stredomorí, vrátane Baleárskeho a Tyrhénskeho mora. A hoci by sa mohlo zdať, že ide o normálny jav súvisiaci s letnou sezónou, už v júni bolo Stredozemné more o niekoľko stupňov teplejšie ako priemer, informuje imeteo.sk.

Anomálie zaznamenali v strednej aj západnej časti regiónu a teploty sú oproti priemeru vyššie o 5 a na niektorých miestach až o 6 stupňov Celzia. Výnimkou je len malá časť Egejského mora, kde zaznamenali teploty morskej hladiny mierne pod priemerom. V Tyrhénskom mori zachytili teploty od +27 do +29 stupňov Celzia, v prevažnej časti Stredozemného mora tak teplota neklesá pod 25 stupňov Celzia.

Pre toto obdobie roka platí, že dlhodobý priemer by mal byť na úrovni +23 stupňov Celzia, no pre klimatickú krízu bol tento historický údaj prekročený už minulý rok. Nepríjemné správy prichádzajú aj z nedávnej analýzy teploty morských hladín v celej Európe, ktorá naznačila, že podobná situácia je vo väčšine morí obklopujúcich kontinent.

Pre počasie to bude znamenať, že tieto výkyvy a anomálie môžu priniesť závažné poveternostné javy. Na jeseň by mohli vyššie teploty morí priniesť neobvykle silné zrážky, ktoré môžu spôsobiť aj prívalový dážď a povodne, informuje Severe Weather. Vysoká vlhkosť sa premietne do vyšších rosných bodov a búrky v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch hrozia častejšie. Ak podľa odborníkov vydrží tepelná kupola a s ňou spojená extrémna vlna horúčav až do prvého júlového týždňa, Stredozemné more sa prehreje ešte viac a letné a jesenné búrky budú o to intenzívnejšie.