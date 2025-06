USA rokujú o investícii do jadrovej energetiky Iránu: Chcú obnoviť dialóg

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že pomôže Iránu získať až 30 miliárd dolárov na vybudovanie programu na výrobu jadrovej energie na civilné účely. Spojené štáty tiež prejednávajú možnosť zmiernenia sankcií uvalených na Irán a uvoľnenia miliárd dolárov z peňazí, ktoré má Irán blokované na zahraničných bankových účtoch. Tieto diskusie sú súčasťou silnejúcej snahy Washingtonu prinútiť Teherán, aby sa vrátil k vyjednávaniu o svojom jadrovom programe. S odvolaním sa na štyri informované zdroje to napísal web stanice CNN.

Kľúčoví americkí a blízkovýchodní predstavitelia podľa zdrojov viedli za zatvorenými dverami rozhovory s Iráncami napriek pokračujúcim úderom, ktoré si Irán a Izrael vymieňali po tom, ako Izrael na Irán v piatok 13. júna zaútočil. Deklarovaným cieľom izraelských útokov bolo zničenie iránskeho jadrového a raketového programu. Do konfliktu sa potom v noci na nedeľu zapojili Spojené štáty zvrhnutím bômb na tri iránske jadrové zariadenia. Diskusie pokračujú aj tento týždeň, v utorok medzi stranami konfliktu začalo platiť prímerie.

Zástupcovia Trumpovej administratívy podľa CNN uviedli, že predstavili viacero predbežných návrhov, ktoré sa stále vyvíjajú. Majú však jednu nemennú podmienku: Irán nesmie vôbec obohacovať urán. Irán opakovane uvádza, že sa obohacovania uránu odmieta vzdať, pretože ho potrebuje. Spojené štáty navrhujú, aby obohatený urán potrebný na civilný jadrový program Irán dovážal.

Najmenej jeden návrh, ktorý zdroje opísali stanici CNN, však ponúka Iránu niekoľko podnetov. Trumpov zvláštny vyslanec Steve Witkoff a partneri z Perzského zálivu v Bielom dome minulý piatok, krátko pred americkými vojenskými útokmi na Irán, prerokovali podrobnosti na tajnej, niekoľkohodinovej schôdzke.

Medzi návrhmi je tiež investícia v odhadovanom objeme 20 až 30 miliárd dolárov (421,7 miliardy až 632,6 miliardy Kč) do nového iránskeho programu jadrovej energetiky na civilné účely, ktorý by nezahŕňal obohacovanie uránu, oznámili CNN predstavitelia Trumpovej administratívy a zdroje oboznámené s návrhom.

Jeden z amerických činiteľov trval na tom, že tieto peniaze by neposkytli priamo Spojené štáty, ktoré by preferovali, aby investície poskytli ich arabskí partneri. "Spojené štáty sú ochotné viesť tieto rokovania" s Iránom, oznámil CNN predstaviteľ americkej administratívy. "A niekto bude musieť výstavbu (civilného) jadrového programu zaplatiť, ale my sa k tomu nezaviažeme," dodal zdroj.

Witkoff v stredu na stanici CNBC vyhlásil, že Spojené štáty sa usilujú o "komplexnú mierovú dohodu". Jeden z členov Trumpovho tímu podľa CNN zdôraznil, že cieľom všetkých návrhov je predísť tomu, aby Irán získal jadrovú zbraň.

Trump v stredu povedal, že Spojené štáty plánujú s Iránom rokovať na budúci týždeň. "Možno s nimi podpíšeme dohodu, neviem. Podľa mňa to nie je tak potrebné," uviedol šéf Bieleho domu. Aj keď Trump ohľadom uzavretia dohody vyjadril ľahostajnosť, viacerí jeho poradcovia sa podľa CNN domnievajú, že dlhodobejšia dohoda by zabezpečila trvalosť prímeria. Iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí vo štvrtok Trumpove tvrdenia o plánovanom rokovaní spochybnil. Teherán podľa Arakčího aktuálne nemá v pláne žiadne rozhovory s Washingtonom.