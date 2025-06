Hrozivé odhalenie tajných služieb: Iránske zásoby uránu sú nedotknuté! Kam ich ukryl?

Na satelitných snímkach je viditeľných šesť otvorov na mieste, kde je jadrové zariadenie vo Fordó. (Zdroj: profimedia.sk)

Správa západných tajných služieb podľa Financial Times naznačuje, že iránskych 408 kilogramov uránu, obohateného takmer na úroveň vhodnú pre výrobu jadrovej bomby, sa v čase amerických náletov nenachádzalo v známom podzemnom komplexe Fordó. Cenný materiál mal byť podľa zdrojov premiestnený na iné, utajené lokality.

Tento fakt spochybňuje silné vyjadrenia prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý po útokoch vyhlásil, že iránsky jadrový program bol „zničený“.

Trump tvrdí opak

Trump sa vo štvrtok na svojej sieti Truth Social nepriamo vyjadril k situácii vo Fordó: „Z tohto zariadenia nič neodniesli. Trvalo by to príliš dlho, bolo by to nebezpečné a veľmi ťažké.“

Európske vlády však čakajú na podrobné spravodajské analýzy. Prvé predbežné správy hovoria o „rozsiahlych škodách, ale nie o úplnom zničení“ iránskeho komplexu.

Američania a Izrael: Spomalili sme ich o roky

Trump odmietol aj uniknuté hodnotenia vlastných spravodajských služieb, podľa ktorých sa podarilo iránsky jadrový program spomaliť len o niekoľko mesiacov.

Oveľa optimistickejšie sú vyjadrenia izraelskej komisie pre atómovú energiu, ktorá tento týždeň oznámila, že americké a izraelské údery „výrazne spomalili schopnosť Iránu vyvíjať jadrové zbrane o mnoho rokov“.

Skrytý urán, skrytá hrozba

Odborníci však varujú, že ak si Irán ponechá zásoby vysoko obohateného uránu a rozmiestni centrifúgy na neznámych miestach, stále bude schopný získať štiepny materiál na výrobu atómovej bomby.

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v rozhovore pre francúzsky rozhlas uviedol, že iránsky jadrový program „utrpěl obrovské škody“, no zároveň zdôraznil, že tvrdenia o jeho úplnom zničení sú prehnané. MAAE navyše momentálne nemá prístup k overeniu situácie, keďže Irán zákonom pozastavil spoluprácu s touto organizáciou.

Čo sa skrýva vo Fordó a inde?

Komplex Fordó slúžil Iránu na obohacovanie uránu na 60 percent, čo je podľa jadrových expertov len krok od zbrojnej kvality. Podľa dostupných údajov malo Teherán pred vojnou uskladnených 408 kg takto obohateného uránu, rozmiestneného vo Fordó, v Natanzu a v Isfaháne.

Celkovo Irán vlastnil viac ako 8 400 kg obohateného uránu, pričom väčšina bola na nízkej úrovni, nevhodnej pre výrobu zbraní.

Spojenci čakajú, Washington váha

Spojené štáty zatiaľ európskym spojencom neposkytli definitívne informácie o aktuálnych iránskych jadrových kapacitách. Politika EÚ voči Teheránu je tak dočasne „pozastavená“, kým Washington nepredstaví nový plán na diplomatické riešenie jadrovej krízy, uviedli zdroje Financial Times.

Pred samotným konfliktom viedla Trumpova administratíva s Teheránom nepriamu komunikáciu v snahe dosiahnuť dohodu o obmedzení jadrových aktivít. Prezident však tento týždeň naznačil, že po útokoch na iránske jadrové zariadenia možno taká dohoda už nie je potrebná.

„Je to úplne nepredvídateľné,“ zhodnotil situáciu jeden z európskych diplomatických zdrojov. „Zatiaľ nerobíme nič,“ dodal.