V práve skončenej vojne Trump tvrdí, že zachránil Chameneímu život

Alí Chameneí, Donald Trump (Zdroj: TASR/Office of the Iranian Supreme Leader via AP, SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že v práve skončenej vojne iránskemu duchovnému vodcovi Alímu Chameneímu zachránil život. Šéf Bieleho domu to napísal na sociálnej sieti Truth Social. Na tlačovej konferencii vo Washingtone zase povedal, že by zvážil ďalšie bombardovanie 90-miliónovej blízkovýchodnej krajiny, ak bude Irán znovu obohacovať urán na úroveň, ktorá bude Spojené štáty znepokojovať. Zároveň Trump uviedol, že si nemyslí, že Irán bude po izraelskom a americkom bombardovaní naďalej usilovať o získanie jadrovej zbrane. Teherán to vždy popieral a tvrdil, že chce jadrovú energiu len pre civilné využitie. Izrael aj Spojené štáty sa však obávali, že by mohol v krátkom časovom horizonte získať jadrovú zbraň, čím Tel Aviv a Washington zdôvodnili svoje útoky.