Slovenský kamión zranil 17-ročné dievča! V noci prerazil múr spálne domu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Ťažké poranenia utrpelo v piatok sedemnásťročné dievča v západomaďarskej obci Zalabaksa v rodinnom dome, do ktorého narazil kamión so slovenským evidenčným číslom. Podľa servera zaol.hu vodič nákladného vozidla zišiel z cesty a prerazil plot aj tehlovú stenu spálne rodinného domu, v ktorej spalo dievča. Záchranári previezli do nemocnice dievča i zraneného slovenského vodiča.