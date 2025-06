Výsledky najnovšieho prieskumu v Čechách: Najlepším prezidentom zostáva Havel, ako sa umiestnil Pavel?

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Okrem vystupovania na verejnosti, v rámci čoho ľudia ocenili aj Pavlove pravidelné výjazdy do regiónov, dostal súčasný prezident lepšiu známku tiež za využívanie prezidentských právomocí. Podľa STEM/MARK to môže súvisieť s jeho rýchlym zorientovaním sa v prezidentskej agende vzhľadom na to, že predtým nemal politické skúsenosti. Horšie ho ľudia hodnotili za záujem o problémy občanov či riešenie sporov na českej politickej scéne.

Ako najlepšieho porevolučného prezidenta Česi stále vnímajú Václava Havla. Druhým najlepším je v priemere Václav Klaus, ktorý je najmenej polarizujúci. Pavel obsadil tretiu priečku, posledným je Miloš Zeman. „Najväčšia blízkosť hodnotiteľov je pozorovaná pri Václavovi Havlovi a Petrovi Pavlovi, teda, keď niekto vníma pozitívne Václava Havla, je veľmi vysoká šanca, že vníma pozitívne aj Petra Pavla a platí to aj naopak. Václav Klaus je naprieč sociodemografickými skupinami hodnotený najvyrovnanejšie,“ uviedla agentúra.

Detailnejšia dátová analýza podľa STEM/MARK ukázala, že tí, ktorí považujú za najlepšieho prezidenta Petra Pavla, požadujú od prezidenta slušnosť, čestnosť, poctivosť, charizmu a prozápadné smerovanie ČR. Naopak, ľudia, pre ktorých bol najlepším prezidentom jeho predchodca Miloš Zeman, od hlavy štátu očakávajú, že bude vlastencom, ktorý obhajuje záujmy bežných ľudí, bude to muž starší než 60 rokov a s politickými skúsenosťami. Do výskumu agentúry STEM/MARK, ktorý sa uskutočnil od 14. mája do 1. júna, sa zapojilo 1013 osôb vo veku 18 a viac rokov.