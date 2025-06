Trump o Španielsku: Ak nedá viac na obranu, vyjde ho to drahšie v obchode s USA

americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP)

HAAG - Americký prezident Donald Trump v stredu opäť kritizoval postoj španielskej vlády, ktorá odmieta zvýšiť vojenské výdavky na obranu na hodnotu päť percent hrubého domáceho produktu (HDP) ročne najneskôr v roku 2035, ako sa na tom v stredu dohodli lídri NATO na summite v Haagu. Šéf Bieleho domu pohrozil, že Španielsku sa tento prístup vráti v obchodných vzťahoch so Spojenými štátmi a napokon zaplatí oveľa viac. Informujeme na základe správ agentúr AFP a Reuters a denníka El País.

Španielsko už minulý týždeň avizovalo, že výdavky na obranu ponechá maximálne na úrovni 2,1 percenta HDP a že svoje záväzky dokáže splniť aj bez zvýšenia vojenského rozpočtu. „Ste jediný štát, ktorý nechce platiť. Neviem, kde je problém,“ povedal Trump s tým, že bude rokovať priamo so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Prístup Španielska však označil za otrasný a neférový voči ostatným členom NATO.

„So Španielskom rokujeme o obchodnej dohode. Donútime ich zaplatiť dvakrát toľko. Myslím to vážne,“ varoval americký prezident. V neskoršom vyhlásení povedal, že obchodných rokovaní sa zhostí osobne a postará sa o to, aby Španielsko vyšiel tento postoj draho.

Španielsko ako člen Európskej únie o obchodnej dohode s USA nerokuje priamo

Reuters pripomína, že Španielsko ako člen Európskej únie o obchodnej dohode s USA nerokuje priamo, ale prostredníctvom Európskej komisie. Trumpova hrozba by sa mohla naplniť, len ak by bola táto otázka súčasťou širšej dohody medzi USA a EÚ. Španielske ministerstvo hospodárstva sa pre agentúru k tomu odmietlo vyjadriť. Sánchez ešte minulý týždeň označil takéto zvýšenie výdavkov na obranu za „nerozumné a kontraproduktívne“. Dodal, že navrhovaná výška výdavkov je „neprimeraná, zbytočná a nie je v súlade so zásadou sociálneho štátu“.