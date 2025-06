OHAVNÝ ČIN na letisku v Moskve: Muž zdvihol dieťa a celou silou s ním HODIL o zem!

Zdrogovaný Bielorus (35) na moskovskom letisku Šeremetievo hodil dieťa o zem. (Zdroj: X/SAW)

MOSKVA – Na Medzinárodnom letisku Šeremetievo sa odohrala desivá situácia. Muž chytil do rúk dieťa, zdvihol ho do výšky a celou silou ho hodil o na podlahu. Zranenia sa dali očakávať. Dieťa skončilo v nemocnici.

Incident sa mal odohrať krátko po polnoci z pondelka na utorok v letiskovej hale pri terminále C. Všetko zachytili bezpečnostné kamery. Bielorus v bielom tričku a šortkách chvíľu postával na mieste a náhle schytil do rúk dieťa. Potom ho zdvihol do výšky a z celej sily ním hodil o podlahu.

В Шереметьево в зоне выдачи багажа 31-летний белорус, прибывший из Египта, подошёл к двухлетнему ребёнку, внезапно поднял его на руки и с силой швырнул на пол. Малыш в коме — у него перелом позвоночника и черепа.

Сообщается, что нападавший был в состоянии наркотического опьянения pic.twitter.com/F01DxhPcMP — SAW (@SA61W) June 24, 2025

Okamžite tam pribehol ďalší muž, dieťa ihneď zodvihol a snažil sa ho odviesť do bezpečia. Útočník si následne ľahol na zem. Očividne nebol pri zmysloch.

Ťažké zranenia

Dieťa muselo byť prevezené do nemocnice. Utrpelo fraktúru lebky, pomliaždeniny mozgu, zlomeninu chrbtice a po dopade padlo do bezvedomia. Podľa najnovších informácii sa v nemocnici ešte neprebralo.

💬 В сети появилось видео с задержанным неадекватом в Шереметьево.



Он находится в невменяемом состоянии, свои мотивы он объяснить не смог. Ему грозит до 15 лет колонии.



Малыш в коме. У него перелом позвоночника и свода черепа. Красногорские врачи борются за его жизнь. pic.twitter.com/DG7zoYu07S — Город Химки | Khimki City (@thehimki) June 24, 2025

Bielorusa zadržala polícia, ktorá zistila, že bol pod vplyvom drog. Konkrétne sa u neho zistila prítomnosť konopných látok.

Ako píše server Lenta, k chlapcovi nemal Bielorus žiadny vzťah. Malo pochádzať z afgánskej rodiny, ktorá žila v Moskve. Muž cestoval z Egypta do Beloruska, pričom prestupoval práve v Moskve. Útočníka poslali na lekársku prehliadku a obvinili ho z pokusu o vraždu. Hrozí mu 20 rokov za mrežami.