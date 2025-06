Šokujúce obvinenia proti známemu europoslancovi: Expartnerka prehovorila o bitkách, znásilnení aj vyhrážaní sa zbraňou!

Filip Turek (Zdroj: Profimedia/Petr Topič/MAFRA)

Podľa trestného oznámenia, ktoré žena podala koncom minulého roka, sa mal Turek počas ich vzťahu správať mimoriadne násilne – a to fyzicky aj psychicky. Okrem pravidelného bitia ju mal páliť cigaretami, vykrúcať jej prsty, škrabať uši, trhať vlasy a opakovane udierať do brucha. Jedna z najzávažnejších epizód sa mala odohrať počas hádky v odľahlej časti Prahy, kde jej mal Turek priložiť strelnú zbraň k hlave a do úst.

K znásilneniu podľa výpovede ženy došlo v aute – keď mu oznámila, že chce vzťah ukončiť. „Zamkol ma a znásilnil. Hovorila som mu, že to nechcem, ale bol takmer dvakrát ťažší ako ja a nemala som šancu sa brániť,“ cituje ju český portál Page Not Found. Po rozchode ju mal ešte asi rok a pol prenasledovať.

Obvinenia popisujú aj dlhodobý psychický nátlak. Turek mal byť podľa výpovede posadnutý jej „čistotou“ a nútil ju k výsluchom o jej minulosti. Dokonca jej mal povedať, že by si prial, aby dostala rakovinu, pretože sa jej predtým dotýkal niekto iný. Týranie ju podľa jej slov doviedlo k pokusu o samovraždu.

Europoslanec obvinenia odmieta

Filip Turek akékoľvek obvinenia rázne odmieta. „Promiskuitný bohužiaľ áno. Neverný bohužiaľ áno. Zlomené srdcia – bohužiaľ áno. Ale trestný čin a násilie – v žiadnom prípade nie,“ uviedol v reakcii pre Page Not Found. Na sociálnych sieťach obvinenia označil za pokus o mediálny lynč a tvrdí, že ide o politickú kampaň proti nemu.

🤯Všechny tyto věci jsem už o sobě slyšel, a to v méně či více divoké variantě před minulými volbami📈. Ale vše je to... Posted by Filip Turek on Monday, June 23, 2025

Vyšetrovanie vedie Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 4. Keďže sa skutky údajne odohrali pred 15 až 20 rokmi, niektoré z nich môžu byť už premlčané. Právnik poškodenej však upozorňuje, že ak sa v medzitým Turek dopustil podobného závažného činu, môže dôjsť k prerušeniu premlčacej lehoty.

Turek je známy viacerými kontroverziami – od zverejnenia fotografie pripomínajúcej nacistický pozdrav, cez jazdu rýchlosťou 325 km/h, až po výzvy na násilie voči novinárom. V čase, keď čelí týmto vážnym obvineniam, sa zároveň pripravuje na kandidatúru do Poslaneckej snemovne.

Hoci Turek zatiaľ nečelí oficiálnemu obvineniu, celý prípad môže výrazne ovplyvniť jeho politickú budúcnosť. Ak by sa objavili ďalšie svedectvá alebo dôkazy, mohlo by to byť pre neho – aj jeho stranu – pred jesennými parlamentnými voľbami zásadné.