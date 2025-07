Obchodná dohoda s Ukrajinou musí byť spravodlivá, zhodli sa agroministri

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Európska komisia (EK) by mala do finálneho znenia obchodnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou zahrnúť automatické ochranné mechanizmy, individuálne objemové kvóty a cenové prahy, ktoré by zabránili destabilizácii vnútorného trhu v členských štátoch najviac zasiahnutých dovozom agrokomodít z Ukrajiny. Vyzvali ju k tomu ministri poľnohospodárstva Slovenska, Maďarska, Poľska a Bulharska v spoločnej deklarácii, ktorú podpísali v stredu v Budapešti. V najbližších dňoch by sa k nej malo pripojiť aj Rumunsko. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Lukáš Januv.