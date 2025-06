Šokujúce varovanie admirála: Vojnou na Ukrajine to neskončí! NATO zabudlo na dôležitú vec, hrozí katastrofa

Admirál Pierre Vandier (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

NATO sa musí prebudiť. Starý model obrany je mŕtvy

Admirál Pierre Vandier, šéf Veliteľstva spojeneckých síl NATO pre transformáciu, varuje: Aliancia ešte zďaleka nie je pripravená na plnohodnotnú vojnu proti silnému protivníkovi.

„Je to boj,“ povedal otvorene pre Business Insider. Podľa neho NATO desaťročia investovalo najmä do expedičných misií proti partizánom a teroristom — v Afrike či v Afganistane. To ale nestačí, ak má Aliancia čeliť armáde, akou je tá ruská.

Rusko inváziou na Ukrajinu v roku 2022 ukázalo, že vojna v Európe nie je minulosťou, ale reálnou hrozbou. A ak nebude zastavené, môže sa pokúsiť preniknúť hlbšie do Európy.

Výroba zbraní trvá roky. A my už toľko času nemusíme mať

Podľa Vandiera je modernizácia Aliancie bolestivá a pomalá. Obranný priemysel sa počas rokov mieru scvrkol a opätovné naštartovanie výroby je „veľmi náročné“.

Navyše, špičkové systémy ako stíhačky F-35, rakety či vojnové lode sa vyrábajú dlhé mesiace až roky. Jeden stíhací bombardér F-35 trvá vyrobiť 18 mesiacov. Ak by konflikt prepukol skôr, ako NATO obnoví svoje kapacity, Aliancia by čelila veľkému problému.

„Zabudli sme na všetky základné princípy symetrickej vojny,“ upozornil Vandier. A dodal, že čas hrá proti nám.

Výdavky rastú, ale nestačí to. NATO chce až 5 % HDP

Po ruskej anexii Krymu v roku 2014 sa členské štáty NATO zaviazali investovať aspoň 2 % HDP do obrany. V tom čase tento cieľ spĺňali len tri štáty. Dnes ich je už 22.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte však začiatkom júna prehlásil, že dve percentá nestačia. Navrhuje nový cieľ: 5 % HDP — v súlade s výzvami administratívy Donalda Trumpa.

„Potrebujeme kvantový skok v našej kolektívnej obrane,“ vyhlásil Rutte. „Musíme mať viac síl, viac schopností. Nebezpečenstvo nezmizne ani po skončení vojny na Ukrajine.“

Experiment v Baltskom mori: lacné drony proti ruskej flotile

Transformácia NATO sa však netýka len ťažkých zbraní. Aliancia skúma aj nové, asymetrické spôsoby boja — napríklad nasadenie dronov, umelej inteligencie a komerčných technológií.

Jednou z vlajkových iniciatív je Task Force X — experiment prebiehajúci v Baltskom mori. Ide o systém lacných, ľahko nasaditeľných technológií, ktoré monitorujú ruskú aktivitu v regióne a dokážu reagovať oveľa rýchlejšie ako klasické vojenské jednotky.

„Je to snaha ukázať, že vieme konať rýchlo,“ vysvetľuje Vandier.

Digitálna revolúcia armády: bez súkromného sektora to nepôjde

Modernizácia NATO nemôže prebehnúť bez civilného sektora. Podľa Vandiera musí Aliancia urgentne zapojiť súkromné firmy a zamerať sa na najnovšie technológie v oblasti prieskumu, sledovania a zberu spravodajských dát.

Dôkazom je zmluva s americkou spoločnosťou Planet Labs PBC, ktorá poskytuje satelitné snímky z komerčných družíc. Aliancia tak získa možnosť sledovať pohyb ruských vojsk, obranné štruktúry či nové hrozby pozdĺž celej východnej hranice – od Arktídy až po Čierne more.

„Ak Spojené štáty presunú svoje spravodajské kapacity do Pacifiku kvôli Číne, musíme byť schopní monitorovať Rusko sami,“ varoval Vandier.

Aliancia sa prebúdzala pomaly, no hrozby už klopú na dvere. Pripravuje sa na vojnu, ktorá možno nikdy nepríde — ale ak áno, bude treba byť o dva kroky vpredu. A nie pozadu, ako doteraz.