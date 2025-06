Vážne slová! India nikdy neobnoví zmluvu o zdieľaní vôd s Pakistanom, tvrdí minister vnútra

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

NAÍ DILLÍ - India po konflikte so susedným Pakistanom nikdy neobnoví vzájomnú Zmluvu o vodách rieky Indus a vodu, ktorá prúdi cez indické územie do Pakistanu, Naí Dillí využije na vlastné potreby. V sobotu to vyhlásil indický minister vnútra Amit Šáh v rozhovore pre denník Times of India. Informuje podľa agentúry Reuters.