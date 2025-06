Desivé odhalenie: Sú izraelské útoky na Irán zbytočné? Teherán už v marci rátal s vojnou, urán ukryl do bezpečia

Iránske jadrové zariadenie Fordo (Zdroj: profimedia.sk)

„Všetko je v našich rukách“

Ex-generál Mohsen Rezai, bývalý veliteľ mocných Revolučných gárd, nehovoril medzi riadkami. V rozhovore otvorene priznal, že sa iránske vedenie už v marci pripravovalo na vypuknutie vojny s Izraelom. „Všetok materiál sme vopred premiestnili. Všetko je teraz v našich rukách. Vedci sú v bezpečí. Továrne na výrobu jadrového zariadenia stále fungujú,“ vyhlásil Rezai.

Podľa neho musí iránska armáda udrieť tak tvrdo, že nepriateľ sa už nikdy neodváži na odvetu. Jeho slová zazneli len pár dní po tom, čo Izrael údajne poškodil viaceré kľúčové jadrové zariadenia na území Iránu.

Materiál na deväť atómových zbraní

Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) mal Irán k 17. máju dostatok uránu obohateného až na 60 % – čo je hranica potrebná na výrobu až deviatich jadrových bômb.

Zásoby s nižším stupňom obohatenia by umožnili zostrojiť ďalších trinásť jadrových hlavíc, hoci by si to vyžadovalo zložitejší technologický proces. Na výrobu jednej atómovej bomby stačí urán obohatený na približne 90 %. Irán sa tomuto prahu nebezpečne blíži.

Kam zmizol urán? Zrejme do podzemia

Väčšina najnebezpečnejšieho materiálu je podľa IAEA uskladnená pod zemou, a to pod dohľadom agentúry. Miesta, kde sa presne nachádzajú, však verejnosť nepozná.

Pri nedávnych izraelských náletoch boli poškodené štyri budovy v jadrovom komplexe v Isfaháne, vrátane zariadení na spracovanie uránového kovu.

V meste Natanz bola navyše zničená celá elektrická infraštruktúra, čo podľa šéfa IAEA Rafaela Grossiho pravdepodobne vážne poškodilo alebo úplne vyradilo z prevádzky zariadenia s tisíckami centrifúg. Natanz je gigantický podzemný komplex, ktorý môže mať až 50-tisíc centrifúg na obohacovanie uránu. Iné zariadenia, ako Fordo, podľa IAEA zatiaľ ostávajú nepoškodené.

USA: Irán nikdy nesmie mať jadrovú zbraň

Spojené štáty ostro varujú. „Irán nikdy nesmie získať jadrové zbrane,“ vyhlásila hovorkyňa amerického ministra zahraničia Marca Rubia.

Medzitým vstupuje vojna medzi Izraelom a Iránom do svojej druhej týždňovej fázy, a Európa sa pokúša o diplomatické riešenie. V piatok sa v Ženeve stretávajú ministri zahraničia troch európskych krajín s iránskym kolegom, aby sa pokúsili zamedziť ďalšej eskalácii.

Britský šéf diplomacie David Lammy už predtým absolvoval konzultácie priamo s Rubiom.