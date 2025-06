Desivé Putinove vyhrážky Nemecku: Ak dodáte Ukrajine TIETO rakety, bude zle! Žiada rozhovor s kancelárom

Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Sergei Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

Taurus ako červená čiara

Vzťahy medzi Moskvou a Berlínom sú po rokoch napätia na historickom dne. No teraz Putin zaťal ešte hlbšie: počas vystúpenia na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade vyhlásil, že prípadné dodanie nemeckých riadených striel Taurus Ukrajine by bolo pre Rusko „tabu, ktoré nemožno porušiť bez následkov“. Ak k tomu dôjde, „vzťahy medzi krajinami utrpia veľmi ťažké škody“, pohrozil.

Taurus je vysoko presná strela dlhého doletu, schopná zasiahnuť ciele hlboko na území nepriateľa – aj stovky kilometrov za frontovou líniou. A práve to je pre Moskvu neprípustné.

Kancelár Merz pod paľbou

Putin sa po prvý raz verejne vyjadril aj na adresu Friedricha Merza, ktorý sa v máji stal spolkovým kancelárom. Doteraz medzi nimi neprebehol žiaden kontakt, no Merz sa netajil jasnou podporou Ukrajiny a v prejavoch viackrát vyzval Kremeľ na ukončenie vojenskej agresie. V ruských štátnych médiách však zaznievajú ostré obvinenia – Merz má byť podľa nich „posadnutý konfrontáciou“ a vedome ničí akúkoľvek šancu na dialóg.

Putin dokonca tvrdí, že ak by sa Taurus rakety dostali do ukrajinských rúk, ich ovládanie by si vyžadovalo priamu účasť nemeckých dôstojníkov. „Len nemeckí vojaci vedia Taurus ovládať. Znamená to teda, že Bundeswehr bude útočiť na ruské územie?“ pýta sa ruský prezident rétoricky.

„Nemecko nie je neutrálny hráč,“ tvrdí Putin

Aj keď Putin vyjadril ochotu rokovať s Merzom, zároveň ho obvinil z toho, že Nemecko „už dávno nie je neutrálnym sprostredkovateľom“. Poukázal pritom na dodávky nemeckých tankov Leopard Ukrajine a na dlhodobú vojenskú pomoc zo strany Berlína.

„Nemecko nie je nestranné. Je na strane Ukrajiny,“ vyhlásil Putin a dodal, že za týchto okolností sú akékoľvek pokusy o nemecké sprostredkovanie mierových rokovaní zbytočné.

Realita na fronte: útoky za cenu strát

Putin sa vo svojom prejave zároveň pochválil, že ruská armáda má na fronte navrch: „Máme strategickú iniciatívu na všetkých úsekoch. Útočíme po celej línii kontaktu.“ V skutočnosti sa síce ruské sily posúvajú na východe Ukrajiny, no často len za cenu ťažkých strát a minimálnych územných ziskov.

Moskva sa pripravuje na ďalšiu fázu

Putinove slová nie sú len rétorikou. Naznačujú, že v Kremli sa čoraz vážnejšie pripravujú na možnosť, že Západ zintenzívni svoju podporu Ukrajine nielen slovami, ale aj technikou, ktorú Moskva doteraz považovala za neprekročiteľnú červenú čiaru.