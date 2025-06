Gruzínska polícia zaistila obrovskú zásielku heroínu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Bulgarian Prosecutor's Office via AP)

TBILISI - Gruzínska polícia zaistila takmer 300 kilogramov heroínu ukrytého v nákladnom aute z Arménska. Oznámilo to v stredu gruzínske ministerstvo vnútra s tým, že ide najväčšie zaistené množstvo tejto drogy za zhruba desaťročie. Informujeme na základe správy agentúry AFP.

Podľa rezortu smeroval kamión do Európy cez prístavné mesto Batumi. „Heroín s tzv. pouličnou hodnotou za približne 85 miliónov lari (asi 27,1 milióna eur) sa našiel zabalený v plastových kontajneroch zamaskovaných ako ohňovzdorné tehly,“ uviedol rezort. Polícia v súvislosti s prípadom zadržala jedného Gruzínca, ktorému na základe obvinenia z nákupu, držby a dovozu veľkého množstva drog hrozí doživotné väzenie.

Ministerstvo kauzu opísalo ako „medzinárodný obchod s drogami bezprecedentného rozsahu odhalený v Gruzínsku“. V roku 2014 zaistili tamojšie úrady 2,79 tony tekutého heroínu v hodnote približne 347,5 milióna eur. Tbilisi vtedy uviedlo, že išlo o zásielku Talibanu smerujúcu do Európy. Cez Gruzínsko medzi pohorím Kaukaz a Čiernym morom prechádza jedna z trás považovaných za kľúčové na pašovanie drog z Afganistanu do Európy. Takéto zásielky obvykle putujú z Afganistanu cez Irán a juh Kaukazu do Ruska, Turecka či západnej Európy.