Tragédia v Českých Budějoviciach: 9-ročná Nikolka zmizla vo Vltave, intenzívne pátranie pokračuje

9-ročná Nikolka je nezvestná od nedele, naposledy ju videli pri rieke Vltava

Polícia sa domnieva, že dievčatko spadlo do rieky. Do pátracej akcie je zapojená aj špecializovaná jednotka potápačov z Brna so sonarom, informujú novinky.cz. 9-ročná Nikolka bola v nedeľu so svojou príbuznou v areáli športovej haly. Podľa príbuznej sa dievčatko rozbehlo iba v spodnej bielizni k vode, že ju vyskúša.

Od tej chvíle sa po nej zľahla zem. Príbuzná nevie, či dievčatko nešikovne spadlo, keď sa zohýbala k vode, alebo sa šmykla pri vstupe pre kánoe. Hovorca polície upresnil, že všetky indície nasvedčujú tomu, že dievča spadlo do vody. „Pátrame vo vode po tele dievčatka,“ dodal.

Na pomoc juhočeským potápačom prišli aj potápači z Brna, ktorí majú za sebou špeciálny výcvik a sonar. „Ten ťaháme za loďou a zobrazuje všetko, čo je vo vode,“ dodal hovorca potápačov. Podľa svedkov, ktorými malo byť niekoľko malých detí malú Nikolku videli zmiznúť pod hladinou. Polícia ale neupresnila, či zmiznutie dievčatka pod hladinou videla na vlastné oči aj jej príbuzná.

S pátraním po dievčatku pomáhajú aj hasiči a vodná záchranná služba. Podľa záchranných tímov bude akcia pokračovať až do noci, potom bude ale pátranie ukončené. Záhadou však zostáva, prečo príbuzní nahlásili zmiznutie dievčatka až dve a pol hodiny po tragédii.